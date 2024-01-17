التشويق مستمر.. كارول سماحة بصور جديدة من كليب “بوسة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: واصلت النجمة اللبنانية كارول سماحة تشويق الجمهور والمتابعين لأغنيتها الجديدة “بوسة” والمقرر طرحها قريباً.

ونشرت كارول صوراً جديدة من فيديو كليب الأغنية عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي ظهرت فيها بفستان أبيض قصير أمام لوح كي وعلّقت قائلةً: “إليكم نظرة خاطفة على الكليب الجديد، لا أستطيع الانتظار لإطلاق بوسة”.

وكانت كارول سماحة فقد فاجأت الجمهور منذ أيام بظهورها بإطلالة “مدبرة منزل” في صور من الكليب، واكتفت بتعليقها عليها بعبارة “بوسة قريباً”، لتشعل بعدها موجة من التعليقات التي عبّرت عن حماس المتابعين لجديدها الفني.

الجدير ذكره أن كارول سماحة كانت قد أعلنت مؤخراً أن ألبومها الجديد سيصدر خلال العام الحالي، وأغنية “بوسة” هي بمثابة مقدّمة للألبوم المنتظر.