كتير اشتقنا”.. نجوى كرم تضرب موعداً مع جمهور “كأس آسيا” في قطر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: تستعد النجمة اللبنانية نجوى كرم، للقاء جمهور بطولة كأس آسيا لكرة القدم التي تستضيفها دولة قطر حالياً، في حفل جماهيري تحييها يوم 1 شباط (فبراير) المقبل سيقام في المسرح المكشوف بالحي الثقافي “كتارا”.

وأعربت نجوى عن اشتياقها للجمهور في قطر وضيوفها من الدول الآسيوية المشاركة بالبطولة الآسيوية AFC ، وقالت عبر فيديو بثته عبر منصاتها الإلكترونية الرسمية: “سأتواجد في قطر لإحياء حفل بالمسرح الروماني (المكشوف) في كتارا، كتير اشتقنا”.

وتشارك نجوى كرم في الحفل بدعوة من “قطر للسياحة” من خلال تنظيم شركة “تذكار للإنتاج الفني”، وستقدم باقة من أشهر أغنياتها بالإضافة الى مجموعة من أغنيات ألبومها الأخير “كاريزما” الذي حصد نجاحاً كبيراً وملايين المشاهدات عبر مواقع ومنصات التواصل الإجتماعي.

الى جانب ذلك، تستعد نجوى كرم لسلسلة من النشاطات الغنائية والفنية خلال الفترة المقبلة من العام 2024 سيتم الكشف عنها لاحقاً وتباعاً في موعدها.