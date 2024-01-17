بيل غيتس: هكذا سيغير الذكاء الاصطناعي حياتنا خلال 5 سنوات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ليس سرا أن بيل غيتس متفائل بشأن الذكاء الاصطناعي، لكنه يتوقع الآن أن التكنولوجيا سوف تحدث تحولا للجميع في غضون السنوات الخمس المقبلة.

أثار ظهور الذكاء الاصطناعي مخاوف من أن التكنولوجيا ستقضي على ملايين الوظائف حول العالم. أفاد صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع أن حوالي 40% من الوظائف حول العالم قد تتأثر بظهور الذكاء الاصطناعي.

لا يختلف غيتس بالضرورة مع هذه الفكرة، لكنه يعتقد أن التاريخ يظهر أنه مع كل تكنولوجيا جديدة يأتي الخوف ثم الفرصة الجديدة.

قال غيتس: “كما كان الحال مع الإنتاجية الزراعية في عام 1900، كان الناس يقولون: “مرحبًا، ماذا سيفعل الناس؟” في الواقع، تم إنشاء الكثير من الأشياء الجديدة، والعديد من فئات الوظائف الجديدة، وأصبحنا أفضل حالًا بكثير.. كان الأمر أفضل مما كان عليه عندما كان الجميع يقومون بالأعمال الزراعية، والآن هكذا سيكون الأمر.”

وفي مقابلة مع فريد زكريا على CNNالثلاثاء، توقع غيتس أن الذكاء الاصطناعي سيجعل حياة الجميع أسهل، مشيرًا على وجه التحديد إلى مساعدة الأطباء في إنجاز أعمالهم الورقية، وهو “جزء من الوظيفة التي لا يحبونها، يمكننا أن نجعلها فعالة للغاية”.

نظرًا لعدم وجود حاجة إلى “الكثير من الأجهزة الجديدة”، قال غيتس إن الوصول إلى الذكاء الاصطناعي سيكون عبر “الهاتف أو الكمبيوتر الشخصي الذي قمت بتوصيله بالفعل من خلال اتصالك بالإنترنت الموجود بالفعل”.

وقال أيضًا إن التحسينات التي تم إدخالها على ChatGPT-4 من OpenAI كانت “مثيرة” لأنه يمكنه “القراءة والكتابة بشكل أساسي” وبالتالي “يشبه تقريبًا وجود عامل من ذوي الياقات البيضاء ليكون مدرسًا، ويقدم النصائح الصحية، ويساعد في كتابة التعليمات البرمجية، والمساعدة في مكالمات الدعم الفني.” وقال إن دمج هذه التكنولوجيا في قطاعي التعليم أو الطب سيكون “رائعًا”.

مايكروسوفت لديها شراكة بمليارات الدولارات مع OpenAI. يظل غيتس أحد أكبر المساهمين في مايكروسوفت.

وقال غيتس لزكريا في دافوس أمام المنتدى الاقتصادي العالمي: “هدف مؤسسة غيتس هو التأكد من أن التأخير بين إفادة الناس في الدول الفقيرة والوصول إلى الدول الغنية سيجعله ذلك قصيرًا للغاية”. وأضاف “بعد كل شيء، فإن النقص في الأطباء والمعلمين أكثر حدة في أفريقيا منه في الغرب.”

وكان لصندوق النقد الدولي، في تقريره هذا الأسبوع، وجهة نظر أقل تفاؤلاً بكثير. وقالت المجموعة إن الذكاء الاصطناعي من شأنه أن يعمق عدم المساواة دون تدخل من السياسيين.

التخلي عن ثروته

تبلغ ثروة غيتس 140 مليار دولار، مما يجعله رابع أغنى شخص على وجه الأرض، وفقًا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات. لكنه من المحتمل أن يظل أغنى شخص في العالم إذا لم يلتزم بالتبرع بأمواله.

وقال لشبكة CNN إنه لا يشعر بالقلق بشأن فقدان ثروته.

وقال غيتس عندما سأله زكريا عن كيفية سير الجهود الخيرية: “لدي ما يكفي من المال لاستهلاكي الخاص.. سأجبر نفسي على النزول إلى أسفل القائمة، وسأكون فخورًا عندما أسقط تمامًا”.

تعهد المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت وزوجته السابقة، ميليندا فرينش غيتس، بالتبرع بالغالبية العظمى من ثروتهما للمؤسسة التي أسساها معًا قبل 20 عامًا، بالإضافة إلى المساعي الخيرية الأخرى.

في عام 2022، أعلن غيتس عن نية المؤسسة التبرع بمبلغ 9 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2026. وقال إنه “متحمس لأنه سيكون له تأثير كبير” على المنظمات التي يمنحها لها.

وقال إنه وشركاء مثل وارن بافيت تبرعوا بحوالي 100 مليار دولار لمؤسسته. بمعدل 9 مليارات دولار سنويًا، يتوقع غيتس أنه سيتخلى عن كل أمواله خلال 20 عامًا تقريبًا.