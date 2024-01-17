ممثلة أمريكية متعاطفة مع غزة تتهم هوليوود بالنفاق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اتهمت الممثلة والمغنية الأمريكية سارا راميريز قطاع صناعة الترفيه في هوليوود الأمريكية بالنفاق والزيف.

وقالت في منشور لها على “انستغرام” ان القطاع يفرض قائمة سوداء على الممثلين والعاملين في القطاع الذين يعبرون عن دعم الفلسطينيين وغزة، ويحرص على عدم توظيفهم.

واتهمت الممثلة، التي أظهرت دعمها المستمر للفلسطينيين، أيضاً القطاع بالتزام الصمت تجاه البعض ممن لديهم صلات بشركات صناعة الأسلحة الذين يدعمون حالياً الجيش الإسرائيلي “في الوقت الذي يمارس فيه الإبادة ضد الفلسطينيين”.