نادر الأتات يحتفل بعيد الحب مع جمهوره.. في هذا البلد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يحتفل النجم اللبناني نادر الأتات بعيد الحب هذا العام مع الجمهور ومحبيه من الجالية العربية في ألمانيا، في حفل فني يحييه في Prenses Palace ويشاركه فيه الفنان سعد رمضان.

ونشر نادر الأتات عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”، بوستر الحفل مرفقاً بتعليق جاء فيه: “دعونا نشر الحب في عيد الحب”.

على صعيد آخر، يضع نادر الأتات لمساته النهائية على أغنية جديدة باللهجة اللبنانية سيصدرها قريبًا.

وكان نادر الأتات كان قد طرح أحدث أغنياته “سمعني أغاني” منذ شهرين تقريبًا، ويواصل حصد نجاحها بعد تصدّرها في البرامج المختصة بسباق الأغنيات بعدد من البلدان العربية.

وأغنية “سمعني أغاني” من كلمات عامر لوند وألحان علي حسون وتوزيع عمر صباغ، أمّا الفيديو كليب فهو من إخراج سعيد الماروق وحقق أكثر من 5.5 مليون مشاهدة على قناة نادر الأتات على “يوتيوب”.