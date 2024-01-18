مشتركو TOP CHEF- ALL STARS يخوضون أصعب تحديات البرنامج

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلقة بعد أخرى، تزداد صعوبة التحديات ليشهد كل أسبوع مغادرة أحد المشتركين في برنامج “Top Chef – All Stars” )توب شيف كل النجوم( علىMBC1 و”MBC العراق”. وقد وصل 12 مشتركاً إلى الأسبوع الرابع، والذي سيشهد منافسات أكثر ضراوة من المعتاد، وليخرج في نهاية الجولة اثنين من المشتركين وليس واحداً فقط.

عند وصول المشتركين إلى المطبخ، كانت الشيف منى موصلي في انتظارهم، لتعلن أن التحدي المطلوب هو تحضير أطباق قلبها ذائب، لافتة إلى “أننا سنكون أمام تحدي ثنائيات، والمطلوب من كل ثنائي تحضير طبقين أحدهما مالح والثاني طبق حلوى قلبها ذائب”. لتعلن بعد ذلك الخبر الصدمة: “إثنان منكم سيغادران في نهاية هذه الحلقة!”.

وشرحت أن على المشتركين التوجه إلى سوبر ماركت بندا للتسوق لمدة نصف ساعة، بقيمة ألف ريال لكل شيف، قبل العودة إلى المطبخ وتحضير الأطباق خلال ساعتين ونصف الساعة.

توزع المشتركون على ثنائيات على الشكل التالي: ماجدة ونسيم، بمقابل جان وهلا، باتريك وعمار، جورج ومحمد سي، عدنان وود، ثم طارق وسليم. وقد اجتهدوا جميعاً في تحضير الأطباق، وسعى كل منهم إلى تقديم أطباق غير تقليدية تلتزم بشروط التحدي. ومع انتهاء وقت التحضير، حان وقت تقييم الأطباق أمام اللجنة الثلاثية المؤلفة من الشيف منى موصلي، والشيف مارون شديد، والشيف بوبي شين، ومعهم ضيف الحلقة الشيف الفرنسي من أصول جزائرية أكرم بن علاء، الحاصل على نجمتي ميشلان.

اتفقت اللجنة على أن الفائز هو الثنائي المؤلف من هلا وجان، يليه جورج ومحمد سي، ثم عدنان وود. كما تأهل إلى الحلقة القادمة طارق وسليم، بسبب الطبق الذي قدمه سليم والذي كان أفضل أطباق التحدي على الإطلاق بحسب رأي اللجنة. وبقي ليتنافس في تحدي الفرصة الأخيرة نسيم وماجدة، مع باتريك وعمار.

طلبت الشيف منى من الفريقين تحضير أطباق نجمها الفطر، في غضون ساعة واحدة فقط. وبعد تقديم كل مشترك أفضل ما عنده في هذا التحدي، حانت لحظة الحسم، ولم يكن قرار اللجنة سهلاً لأن المشتركين الأربعة أبدعوا في تقديم أطباقهم، لكن قوانين البرنامج تحتم استبعاد اسمين في هذه الحلقة. وهنا طلبت الشيف منى من باتريك وعمار تسليم سكاكينهما ومغادرة البرنامج، لتنتهي بذلك رحلتهما في “توب شيف”.

يُعرض “توب شيف- كل النجوم” على MBC1، كل أربعاء 9:30 مساءً بتوقيت السعودية.

يُعرض “توب شيف- كل النجوم” على MBC العراق، كل أربعاء 11:00 ليلاً بتوقيت العراق.