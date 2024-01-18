أحلام الشامسي تتصدر الترند بألبومها "السيدة الأولى"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تصدرت الفنانة الإماراتية أحلام الترند في موقع للتواصل الاجتماعي بعض طرحا أولى أغنيات ألبومها الجديد بعنوان "السيدة الأولى" على طريقة الفيديو كليب.

الأغنية من كلمات عبد الله بوراس وألحان الموسيقار طلال، وتوزيع عصام الشرايطي، ومكس جاسم محمد أما الماستر فلـ ماز.

ثم أطلقت أحلام باقي أغنيات الألبوم تباعاً وهي :"أخفي الهوى"، "أيام الصفاء"، "لله درك"، "يا هلا".

وكتب معلقةً على فيديو تشويقي قبل طرح كليب أغنية غلاف الألبوم "السيدة الأولى" : "إذا شفتك انا انسى وش اللي كنت ابي انسى ادور للهوى مرسى وياخذ همي قيلوله انا السيده الاولى تراني السيده الاولى وحصرياً على قناتي ع اليوتيوب بعد دقيقه فقط التاسعه الخميس".

ولفتت أحلام إلى أن إطلالاتها التي ظهرت به في كليب أغنية "أخفي الهوى" من إبداعات المصمم اللبناني نيكولا جبران.

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