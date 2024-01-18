ليلة صلاح الشرنوبي| نانسي عجرم تُمتع الحضور بأغاني وردة الجزائرية وفضل شاكر

ياسر رشاد - القاهرة - صعدت الفنانة نانسي عجرم مسرح ليلة ألحان صلاح الشرنوبي على أنغام أغنية جرب نار الغيرة للمطربة الكبيرة وردة الجزائرية، مع الأوركسترا الكبرى بقيادة المايسترو تامر فياض .

نانسي عجرم مع وردة الجزائرية وفضل شاكر في ليلة ألحان صلاح الشرنوبي

قدمت نانسي عجرم أغنية جرب نار الغيرة بطريقتها الرومانسية الخاصة بنعومة وسلاسة، بجانب أغنية عشقتك للفنان فضل شاكر، ورحبوا بها الحضور بالتصفيق الحار بعد انتهاء وصلتها الغنائية.

تفاصيل أغنية جرب نار الغيرة وتاريخ الإصدار

أغنية حرمت أحبك لـ وردة طرحت عام 1994 من كلمات عمر بطيشة، ألحان صلاح الشرنوبي، ويقول مطلعها "جرب نار الغيرة جرب نار الغيرة وقولي قولي ايه رايك رايك جرب و اوصفلي

ليلك يبقى نهار تحتك شوك وعيونك نار عيونك نار".

تفاصيل أغنية عشقتك وتاريخ الإصدار

أما أغنية فضل شاكر عشقتك طرحت عام 199 من كلمات وليد رزيقة، ألحان صلاح الشرنوبي،



ويقول مطلعها "عشقتك بس ياعمري ... في بعدك قلبي حيران فيك

عاتبتك بعد طول صبري ... لقيت بعدي في هواك يرضيك

عشقت عذابي واهاتي .... لعبت بقلبي وحياتي

اعيد في هواك حساباتي ... وافكر وابقى ارد عليك

يااعز الناس ... جرح الاحساس ... ملهوش في العشق مكان

وانت اللي بديت ... علي قلبي جنيت ... كأن الحب ما كان"



يجتمع في حفل ليلة ألحان صلاح الشرنوبي نخبة كبيرة من نجوم الغناء العربي" عاصي الحلاني، راغب علامة، أصالة، نانسي عجرم، أسما لمنور، وائل جسار"، على مسرح محمد عبده أرينا وتم نفاد التذاكر بالكامل قبل أيام من إقامتها.

فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة

تشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

حمل حفل الافتتاح عددًا كبيرًا من المشاهير في الرياضة والفن والغناء والمصارعة، منهم: “كريستيانو رونالدو، وكونور مكريجور، وصامويل إيتو، ومايك تايسون، وإيمينم، ومحمد حماقي، ونانسي عجرم، وأحمد عز، ومحمد هنيدي، وإليسا، وغيرهم”.

كما ضم موسم الرياض 2023" اختلافات فريدة عن المواسم السابقة، بدايةً من إنشاء موقع إلكتروني متطور بآليات جديدة بجانب منصة خاصة بتذاكر الحفلات بمواصفات عالمية تُسهل على الروّاد حجزها.

بجانب الكشف عن منطقة ترفيهية جديدة باسم "بوليفارد هول"، التي تم بناؤها خلال 60 يومًا على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير فنية وتقنية عالمية.

تحدَّثَ آل الشيخ عن أحداث بوليفارد هول الجديدة والتي ستحتضن تجارب عالمية جديدة، على رأسها “الاحتفال بالذكرى المئوية لـ ديزني" من خلال “قلعة ديزني”، التي تتواجد للمرة الأولى هناك.

إلى جانب تجربة “هاوس أوف هايب”، وهي تُعد أكبر تجربة تربط بين الواقع والافتراض، و30 تجربة تفاعلية مختلفة، والمئات من الفعاليات على مدار أيام الموسم.