نتفليكس تطلق الفيلم السعودي “جرس إنذار”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انطلقت منصة نتفليكس، الخميس، في عرض الفيلم السعودي “جرس إنذار” المستوحى من أحداث واقعية عن كارثة حريق في مدرسة بنات.

وحرصت نتفليكس قبل عرض الفيلم على الترويج له، حيث شاركت متابعيها على حسابها بموقع إكس (تويتر سابقا) في أكثر من منشور مجموعة صور من العمل، بالإضافة إلى البرومو الدعائي الخاص به، قائلة “قضية هزّت الرأي العام! فيلم دراما جديد مستوحى من أحداث واقعية جرس إنذار يُعرض 18 يناير/كانون الثاني حصريًا على نتفليكس”.

و”جرس إنذار” من إخراج خالد فهد وإنتاج studios Ideation، ويقوم فريق عمله على العنصر النسائي، فهو من بطولة نخبة من النجمات السعوديات بينهن خيرية أبولبن، شيماء الطيب، أضوى فهد، دارين البايض، عائشة الرفاعي، إلى جانب عدد كبير من البنات اللواتي يلعبن دور طالبات المدرسة.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من التشويق والإثارة في قلب مدرسة صارمة للبنات بمدينة جدة السعودية، وتؤدي خيرية أبولبن دور معلمة تعلَق وسط فوضى صفّ مشاغب، لكن يندلع في المدرسة حريق مجهول المصدر ويخرج عن السيطرة، ويتسبب في حالة من الذعر في صفوف الطالبات والمعلمات، لتُثار بعده التساؤلات عمّا إذا كان حادثا عرضيًا أم مفتعلًا.

وقال مخرج العمل خالد فهد في تدوينة عن الفيلم نشرها على حسابه بإنستغرام “لقد كانت رحلة ممتعة اكتشفت فيها نفسي والمواهب التي تعيش بيننا، فخور وممتن لكل من سار معي في هذه الرحلة.. وفخور لجميع الخبرات التي شاركتنا هذه التجربة.. شكرا لكم جميعا”.

وكشف فهد في تغريدة بحسابه على موقع إكس أن جرس إنذار “تجربتي الثانية بالأفلام الطويلة.. أتمنى ينال إعجابكم ونكون وفقنا فيه”.

وكانت تجربة خالد فهد الأولى مع الأفلام الطويلة من خلال فيلمه “طريق الوادي” وهو من تأليفه وإخراجه، وهو من بطولة نخبة من النجوم بينهم نايف خلف، أسيل عمران، شيماء الطيب، محمد الشهري، نغم المالكي، راشد مدهش، منصور آش، وحمد فرحان.

وفيلم “طريق الوادي” حول قصة علي الذي يقرر والده اصطحابه في رحلة إلى الوادي صوب معالج شعبي، ليخلصه من وصمة النقص المتمثلة في إعاقته، وبينما يتوه علي في الرحلة عن والده، يكتشف مستعينًا بالتجلد والصلابة أن هذه الرحلة تخبّئ له الكثير من التحديات التي يمكن مع تجاوزها أن يهزم إعاقته.