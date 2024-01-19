تايهو كوكو مصارع السومو الشهير النصف ياباني الذي حطم الأرقام القياسية في رياضته

ميرنا وليد - بيروت - يصادف اليوم ذكرى وفاة مصارع السومو الياباني الشهير، تايهو كوكو ، الذي توفي بسبب قصور في القلب عن عمر يناهز 72 عامًا، ويعتبر أعظم مصارع السومو في النصف الثاني من القرن العشرين، ويمكن القول إنه الأعظم على الإطلاق، حيث فاز بـ 32 بطولة هونباشو - "حقيقية" أو رسمية - وهي علامة لم يسبق لها مثيل من قبل.

تم الاقتراب.

شق طريقه إلى الدرجة الأولى في سن 19 عامًا، وتألق في التصنيف العالمي ليحقق أعلى مستوى، وهو يوكوزونا، بعمر 21 عامًا، وهو الأصغر حتى ذلك التاريخ. إن الارتقاء إلى مستوى يوكوزونا لا يتطلب الفوز فحسب، بل يتطلب أيضًا إحساسًا مناسبًا بالروح والكرامة والرشاقة، وكان صعود تايهو السريع أكثر من رائع لأنه كان نصف ياباني فقط.

ولد إيفان بورشكو في كارافوتو، النصف الياباني من الجزيرة الذي تسيطر عليه روسيا الآن ويسمى سخالين. كان والده ماركيان بورشكو أوكرانيًا، وكان عضوًا في الحرس الأبيض فر من الجيش الأحمر بعد الثورة الروسية؛ كانت والدته كيو نايا يابانية. عندما احتل السوفييت الجزيرة بأكملها في نهاية الحرب العالمية الثانية، تم القبض على ماركيان، وأرسل إيفان ووالدته إلى هوكايدو باليابان، حيث اتخذ الاسم الياباني كوكي نايا.

نشأ تايهو فقيرًا، وكان يبيع فول الصويا المخمر لمساعدة والدته على كسب لقمة العيش. ولكن نظرًا لكبر سنه، انضم إلى فريق نيشونوسيكي السومو الشهير عندما كان في السادسة عشرة من عمره، وكان يقاتل تحت اسم نايا. في مايو 1959، تمت ترقيته إلى جوريو، الفرقة الثانية من المقاتلين، وأطلق عليها اسم تايهو، أو "العنقاء العظيمة".

بعد أربع بطولات فقط، فاز بآخرها، انضم إلى قسم المصارعين الأول، ماكوشي، والذي يوجد ضمنه خمسة مستويات. يتنافسون في ستة هونباشو كل عام، حيث يتم تقسيم أفضل 32 لاعبًا إلى مجموعتين مكونة من 16 لاعبًا. وتتنافس كل مجموعة في 15 مباراة، والفريق صاحب أفضل سجل يفوز بكأس الإمبراطور.

فاز تايهو بجائزة "الروح القتالية" مرتين في بطولاته الثلاث الأولى، بالإضافة إلى جائزة كينبوشي، أو النجم، لهزيمة يوكوزونا أساشيو في ثالثته. لقد ارتقى إلى مستويين آخرين وفاز بنهائي هونباشو لهذا العام، ليصبح في العشرين من عمره أصغر من يحصل على كأس الإمبراطور على الإطلاق، مما أدى إلى ترقيته إلى أوزيكي، ثاني أعلى مرتبة.

فاز ببطولتيه الرابعة والخامسة بصفته أوزيكي، وتمت ترقيته إلى يوكوزونا في الوقت المناسب للبطولة النهائية لعام 1961، والتي فاز بها أيضًا. تمت ترقية Kashiwado في نفس الوقت، والذي بدأ معه Taiho منافسة مشهورة، والتي سيطر عليها، كما فعل في عالم السومو بأكمله. لقد فاز مرتين بستة هونباشو على التوالي، وفاز ثماني مرات بسجل مثالي 15-0، ولم يتم تجاوز سلسلة مبارياته المكونة من 45 مباراة دون هزيمة حتى عام 1988 (كانت خسارته في المباراة 46 مثيرة للجدل لدرجة أنه تم إدخال إعادة تشغيل الفيديو في اللعبة). عملية التحكيم). على الرغم من تجاوز انتصاراته المهنية منذ ذلك الحين، إلا أن نسبة انتصاراته تظل الأفضل في تاريخ السومو.

بدأ تايهو مسيرته بوزن 16 حجرًا تقريبًا، وانتهى بوزن 23 حجرًا تقريبًا، وهو رقم ليس كبيرًا بالنسبة للسومو. ولكن بصفته خبيرًا في النفوذ والتوازن، فقد فاز بما يقرب من ثلث نوباته باستخدام يوريكيري، وهي تقنية إجبار خصمه على الخروج من الحلبة.

ساعدت قوته وملامحه الجميلة في بناء شعبيته، وعندما تزوج عام 1966، في عيد ميلاده السادس والعشرين وفي نفس اليوم الذي فاز فيه بكأس الإمبراطور مرة أخرى، كان هناك 1000 ضيف و200 مراسل، وبدأ تايهو تقليدًا جديدًا لحفل ما بعد الزفاف. مؤتمر صحفي. في ذلك العام، أثناء قيامه بجولة في الاتحاد السوفييتي، حاول تعقب والده دون جدوى.

تقاعد عام 1971 بعد فوزه بالبطولة الأولى لهذا العام وانتهاءه بنتيجة 12-3 في الثانية. لا يمكن تخفيض رتبة اليوكوزونا؛ يقع على عاتقه مسؤولية التقاعد. وهكذا، في هونباشو الثالث لهذا العام، بعد أن خسر أمام أوزيكي تاكانوهانا للمرة الثانية على التوالي، أعلن اعتزاله. كان لا يزال في ذروة شعبيته: فقد وضعه ترنيمة الأطفال في ذلك الوقت خلف فريق يوميوري جاينتس للبيسبول، ولكن أمام تاماغوياكي، وهو عبارة عن بيض مقلي.

افتتح تايهو مجموعته الخاصة من المصارعين، لكن مكانته كأوياكاتا (كبير أو سيد) لم تتم مكافأتها أبدًا بالمناصب العليا المعتادة داخل جمعية السومو، وهي حقيقة شعر الكثيرون أنها تعزى إلى افتقاره إلى الدم الياباني النقي، و قضية مثيرة للجدل اليوم، مع تدفق الأمريكيين والمنغوليين إلى المستويات العليا للسومو. وألقت الجمعية باللوم على السكتة الدماغية التي أصيب بها تايهو عام 1977 والتي تطلبت سنوات من إعادة التأهيل.

لم يكن مستقره ناجحًا بشكل كبير أبدًا، وتم حظر صهره تاكاتوريكي، وهو أوزيكي سابق، من قبل اتحاد السومو بعد تورطه في فضائح قمار البيسبول في عام 2010. وبعد تقاعده الإلزامي من تدريب السومو في سن 65 عامًا، أصبح تايهو أمين متحف السومو، وركز على مؤسسته الخيرية للتبرع بالدم، Taiho-Go. وفي عام 2009، أصبح أول مصارع سومو يحصل على جائزة الاستحقاق الثقافي من الحكومة اليابانية.