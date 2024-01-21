ميرنا وليد - بيروت - عبّرت رئيسة تحرير موقع "الفن" وسفيرة الإعلام الهادف الإعلامية هلا المر عن سعادتها بالجائزة التي نالتها الفنانة اللبنانية نجوى كرم في حفل "joy awards "، اذ نشرت هلا المر مقطع فيديو من هذا الحدث الفني المميز الذي ظهرت فيه عارضة الأزياء العالمية جورجينا رودريغيز وهي تقدّم الجائزة لـ نجوى كرم، وذلك على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي .

وعلّقت هلا المر بالقول: "نجوى كرم فخر لكل اللبنانيين بالجائزة اللي حصلت عليها مبارح واللي هديتها لبلدها لبنان.. ونحن منعرف قديه نجوى حاربت وتحاربت للحفاظ على مستوى الاغنية اللبنانية".

كانت هذه تفاصيل خبر هلا المر بكلام لافت عن نجوى كرم: "فخر لكل اللبنانيين بالجائزة اللي حصلت عليها"-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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