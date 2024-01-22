ممثل مصري شهير يفجع بوفاة والده

ميرنا وليد - بيروت - فجع الممثل المصري أحمد العبد الله بوفاة والده.

ونشر أحمد العبد الله منشور عبر حسابه الرسمي، أعلن فيه وفاة والده ، وطلب الدعاء له بالرحمة.

وكتب أحمد عبد الله في منشوره: "إنا لله وإنا اليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالي والدي الغالي الحاج عبد الله الشحات عبد السميع الجنايني، رجاء الدعاء".

ولم يكشف أحمد أي تفاصيل تتعلق بموعد أو مكان جنازة والده.

وعلى صعيد آخر، كان أحمد عبد الله قد شارك مؤخراً في مسلسل "جعفر العمدة"، وتألق بشخصية "كارم فتح الله" في المسلسل الذي عُرض في موسم دراما رمضان الماضي.

ومسلسل "جعفر العمدة" من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي، ومن بطولة كل من محمد رمضان، إيمان العاصي، مي كساب، عصام السقا، أحمد داش، منة فضالي، هالة صدقي، منذر رياحنة، طارق النهري، زينة، وعدد آخر من الممثلين.



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