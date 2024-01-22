“واتساب” يتيح لمستخدميه إنشاء ملصقاتهم الطريفة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا تتوقف شركة ميتا عن تطوير منصاتها المختلفة، التي تعد الأكثر استخداماً في العالم، إذ إن الشركة الأم التي تدير عدداً كبيراً من التطبيقات، من أبرزها: «فيس بوك، وإنستغرام، وواتساب»، تطور نفسها بشكل مستمر، بهدف البقاء في دائرة المنافسة الكبيرة التي تخوضها مع مختلف الشركات، وتسعى لإبقاء مشتركيها في حالة انبهار وجذب دائم إليها.

مؤخراً، كشفت منصة «واتساب» بدء إجرائها اختباراً لميزة إضافية، تمنحها لمستخدمي تطبيق التراسل الأول في العالم، وهي منحهم القدرة على إنشاء ملصقات خاصةٍ بهم، من خلال استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، تمكنهم من تشكيل صورهم الخاصة على صورة «ستيكرز»، يمكنهم إرسالها، واستخدامها في محادثاتهم مع الآخرين.

وللتمكن من استخدام هذه الميزة الجديدة بطريقة سهلة، يتحتم على مستخدم المنصة الذهاب إلى صندوق الملصقات الظاهر عند بدء أي دردشة، ومن ثم النقر على إشارة «+»، واختيار أي من الصور المخزنة على هاتفه، وبعد ذلك يبدأ تحريرها من خلال الخيارات والأدوات التي تظهر أمامه.

ومن أبرز خصائص هذه الميزة أنها تمنح الشخص قدرة على إزالة الخلفية، كما هو في تطبيقات تعديل الصور المعقدة، أو تلك المخصصة لصنع الملصقات، وبإمكان الشخص أيضاً كتابة ما يريد من عبارات ورسومات.

ويكون الملصق جاهزاً للإرسال خلال فترة قصيرة بعد الانتهاء من تشكيله مباشرةً، كما يتم تخزينه لاستخدامه كل مرة، ويبقى موجوداً في التطبيق ما لم تتم إزالته بشكل يدوي.

كما أن «واتساب» منحت مستخدميها القدرة على تعديل الملصقات في أي وقت يريدون، وهو أمر لا يتطلب منهم سوى النقر على خيار «تحرير الملصق»، لتظهر أدوات التحرير بطريقة مباشرة وسهلة.

وباتت هذه الرسومات والملصقات تحظى بشعبية كبيرة جداً لدى معظم مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي والتراسل الفوري، وطغى استخدامها في السنوات الأخيرة على ما يعرف بالوجوه التعبيرية (الإيموجي)، كونها تعبر عن حالة الشخص المزاجية بطريقة أفضل وأكثر تفصيلاً.

ويقلل وجود هذه الميزة في «واتساب» جهد مستخدميه في البحث عن تطبيقات خارجية متخصصة بصنع هذه الملصقات، ما يوفر لهم الوقت والجهد والسعة في هواتفهم، إذ باتوا قادرين على حذف تلك التطبيقات التي تحتل مساحة في هواتفهم.

وحتى اليوم مازالت هذه الميزة محصورة في عدد قليل من أنظمة الهواتف، وعلى سبيل المثال فهي غير فعالة في أنظمة أندرويد، لكنها موجودة في نسخ «واتساب ويب» على أجهزة الحاسوب، ويتوقع أن تبدأ «واتساب» قريباً جداً تطبيقها على كل أنظمة الهواتف.

وضمن ذات السياق، بدأت «واتساب» اختبار إنشاء هذه الملصقات من خلال الذكاء الاصطناعي، وفق نماذج خاصة تعدها الشركة لهذا الأمر. لكن هذه الميزة لاتزال في مراحلها التجريبية، ولم يتم تصديرها لأي من أنظمة الهواتف النقالة.