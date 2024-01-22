توم هولاند يكشف حقيقة انفصاله عن زيندايا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ضجت وسائل الإعلام المهتمة بشؤون المشاهير، مؤخراً، بقيام النجمة الشابة زيندايا بحذف متابعة صديقها توم هولاند، عبر حسابها في «إنستغرام»، وهو الأمر الذي أطلق الكثير من الشائعات حول انفصال النجمين بعد علاقةٍ استمرت 6 سنوات، بدأت في كواليس تصوير فيلم «سبايدر مان» عام 2017.

ووسط شائعات انفصال نجمَيْ «سبايدر مان»، أجاب هولاند على أسئلة أحد الصحافيين، الذين وجدوا حوله، وهو يتوجه إلى سيارته في لوس أنجلوس، مؤكداً أنهما «ليسا منفصلين على الإطلاق»، واضعاً الأمور في نصابها الصحيح، في ما يتعلق بعلاقته مع زيندايا.

وأشار النجم الشاب، الذي لايزال يتابع زيندايا في «إنستغرام»، إلى أن علاقتهما متماسكة، وأنهما متمسكان ببعضهما بعضاً، ولا صحة للشائعات التي أحاطت بهما مؤخراً.

ورغم ذلك؛ فلم يعطِ النجم الشاب المزيد من التفاصيل حول العلاقة، أو إلى أين وصلت، لاسيما أنه مرّ وقت على ظهور النجمين معاً في أماكن عامة، أو مناسباتٍ رسمية، ما زاد حدة الشائعات، إلى جانب قيام زيندايا بإلغاء جميع من تتابعهم، ومن بينهم هولاند.

وكان توم وزيندايا قد أثارا شائعات ارتباطهما عاطفياً لأول مرة عام 2017، إلا أنهما لم يؤكدا ذلك رسمياً حتى عام 2021، عندما خرجا معاً في نزهةٍ علنية.

ورغم أنهما حافظا على خصوصية علاقتهما الرومانسية في الأيام الأولى، فإن توم وزيندايا، وكلاهما يبلغ من العمر 27 عاماً، أصبحا أكثر راحة في مناقشة علاقتهما علناً، والإفصاح عنها على مر السنين، إذ كتب توم على «إنستغرام»، في سبتمبر 2021 بمناسبة عيد ميلاد زيندايا: «أتمنى لك أسعد أعياد الميلاد».

وردت زيندايا الجميل في العام التالي بمعايدة هولاند، فكتبت على «إنستغرام» في يونيو 2022: «أسعد أعياد الميلاد.. لمن يجعلني أسعد».

وعن سبب اختيارهما بعناية ما يريدان مشاركته مع الجمهور، قال توم لصحيفة «هوليوود ريبورتر» في وقتٍ سابق، إن علاقتهما شيءٌ يقومان بحمايته بشكلٍ لا يصدق، وإنهما يريدان المحافظة على قدسيتها قدر الإمكان، مشيراً إلى أنهما لا يعتقدان أنهما مدينان بذلك لأي شخص، وأنه أمر يخصهما، ولا علاقة له بمسيرتهما المهنية.

من جانبها، قالت زيندايا، في لقاءٍ صحافي سابق، إنها تقبل أن أجزاء من حياتها ستكون علنية، إلا أنها، أيضاً، لديها سيطرة على ما تختار مشاركته.

وتوم وزيندايا يدعمان بعضهما، دائماً، رغم ضغوط الحياة الواقعة عليهما؛ لكونهما في دائرة الضوء، حيث اعترف هولاند بأنه محظوظ لأن لديه شخصاً مثل زيندايا في حياته، مبيناً أنه من المثير للاهتمام أن يكون في علاقة رومانسية مع شخص في نفس القارب.