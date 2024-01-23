حلا شيحة تطلّ من كواليس “إمبراطورية ميم”: “بداية جديدة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تشارك الفنانة حلا شيحة، في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل في مسلسل “امبراطورية ميم” بطولة النجم خالد النبوي، ومن إخراج محمد سلامة، وتأليف محمد سليمان.

“امبراطورية ميم” مأخوذ عن الكاتب الراحل إحسان عبد القدوس، وعُرض للمرة الأولى كفيلم سينمائي عام 1972، بطولة الفنانة فاتن حمامة وعدد كبير من نجوم الفن.

وشاركت الفنانة حلا شيحة، متابعيها عبر صفحتها الرسمية على ” انستغرام” صورة تجمعها بمخرج العمل محمد سلامة ، وعلّقت قائلة: “Fresh start with the amazing director ..بداية جديدة مع المخرج الرائع..إمبراطورية ميم”.

وقدمت الفنانة حلا شيحة اعتذاراً لجميع فناني مصر؛ وعلى رأسهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية؛ عن التصريحات التي تداولتها وسائل الإعلام المختلفة؛ خلال الفترة الماضية وتم ترويجها بطريقة خاطئة؛ مؤكدة أنها تكن كل الاحترام والتقدير لجميع فناني مصر.

واختتمت حلا حديثها؛ أن الفن سيظل رسالة سامية وحقيقية ومؤثرة؛ نستهدف من خلالها وجدان كل مشاهد؛ وستظل مصر بفنها وفنانيها القوة الناعمة بالوطن العربي بحسب ما جاء في بيان رسمي من النقابة.

وكان آخر أعمال حلا شيحة هو فيلم “مش أنا” بطولة تامر حسني، وعرض عام 2021، وشارك فيه كل من ماجد الكدواني، إياد نصار، سوسن بدر، شيرين، محمد عبد الرحمن، صبري عبد المنعم، أحمد صادق، عصام السقا، وغيرهم.