إليكم القائمة القصيرة لجوائز الأوسكار في دورتها الـ96

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدّر فيلم Oppenheimer، الثلاثاء، السباق إلى جوائز الأوسكار التي توزع في 10 مارس المقبل في هوليوود، إذ حصل على 13 ترشيحاً من بينها جائزة أفضل فيلم.

وتقدّم هذا الفيلم الذي يحكي سيرة مبتكر القنبلة النووية، على أفلام Poor Things (11 ترشيحاً)، وفيلم Killers of the Flower Moon (10 ترشيحات)، وBarbie (8 ترشيحات).

وحصل Oppenheimer، الذي أخرجه كريستوفر نولان، على ترشيحات في فئات أفضل فيلم، وأفضل مخرج، وأفضل ممثلة، وأفضل ممثلة في دور مساعد، وأفضل ممثل في دور رئيسي.

وأعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصورة الأميركية، قوائم ترشيحات جوائز الأوسكار في نسخته الـ96، في 23 فئة، من خلال بث مباشر على الإنترنت للممثلين زازي بيتز وجاك كويد من لوس أنجلوس، كما نقلته والقناة الرسمية للحدث ABC.

وللمرة الثانية تصل المخرجة التونسية كوثر بن هنية للقائمة القصيرة للأوسكار، إذ تنافس هذا العام في فئة أفضل فيلم وثائقي بفيلمها “بنات ألفة” الذي عرض في مهرجان كان السينمائي بدورته الأخيرة، وهو حاصل على تمويل من مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وحصد عدة جوائز عالمية آخرها جائزة قناة “الشرق الوثائقية” في مهرجان البحر الأحمر ديسمبر الماضي.

وسبق لكوثر بن هنية أن نافست على جائزة أفضل فيلم أجنبي قبل 4 أعوام بفيلمها الروائي الطويل “الرجل الذي باع ظهره”.

وانحصرت المنافسة على جائزة أفضل فيلم بين أفلام Poor Things، وPast Lives، وOppenheimer، وMaestro، وKillers of the Flower Moon، وThe Holdovers، وBarbie، وAnatomy of a Fall، وAmerican Fiction، وThe Zone of Interest.

وبعمر 81 عاماً، دخل مارتن سكورسيزي التاريخ ليصبح أكبر مرشحي الأوسكار للإخراج سناً، وينافس كلا من جوستين تريت عن Anatomy of a Fall، وكريستوفر نولان عن Oppenheimer، ويورجوس لانثيموس عن Poor Things، وجوناثان جلايزر عن The Zone of Interest.

أما في فئة أفضل ممثل، فيتنافس فيها كلا من برادلي كوبر عن Maestro، وكولمان دومينجو عن Rustin، وبول جياماتي عن The Holdovers، وكيليان مورفي عن Oppenheimer، وجيفري رايت عن American Fiction.

وتتنافس على جائزة أفضل ممثلة كلا من آنيت بنينج عن Nyad، وليلي جلادستون عن Killers of the Flower Moon، وساندرا هولر عن Anatomy of a Fall، وكاري موليجان عن Maestro، وإيما ستون عن Poor Things.

وفي فئة الممثل المساعد يتنافس كلا من ستيرلينج ك. براون عن American Fiction، وروبرت دي نيرو عن Killers of the Flower Moon، وروبرت داوني جونيور عن Oppenheimer، ورايان جوسلينج عن Barbie، ومارك رافالو عن Poor Things.

وتتنافس على فئة الممثلة المساعدة، كلاً من عن The Color Purple، وإيميلي بلانت عن Oppenheimer، وأميركا فيرارا عن Barbie، وجودي فوستر عن Nyad، ودافين جوي راندولف عن The Holdovers.

وضمت قائمة الترشيحات لفئة أفضل فيلم بلغة أجنبية، أفلام Io Capitano، و Perfect Days، و Society of the Snow، و The Teachers’ Lounge، و The Zone of Interest.

وسيُعْلَن الفائزون بأكبر جوائز المهرجان في حفل يقام في 10 مارس، ويقدمه الممثل الكوميدي جيمي كيميل، ويبث مباشرة على شبكة ABC التابعة لشركة والت ديزني.

ويسعى حفل الأوسكار وغيره من مهرجانات الجوائز الترفيهية، لاجتذاب المشاهدين إلى التلفزيون وخاصة صغار السن الذين يقضون وقتاً طويلاً على تطبيقي “تيك توك” و”يوتيوب”.

وسوف يصوّت أكثر من 10 آلاف ممثل ومنتج ومخرج وحرفي أفلام، يشكلون أكاديمية علوم وفنون السينما الأميركية على أسماء الفائزين بجوائز هذا العام.