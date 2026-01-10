تحالف ثلاثي جديد في الشرق الأوسط يضم دولة نووية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: ذكرت وكالة “بلومبيرغ” الأميركية أن تركيا تدرس الانضمام إلى اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك المبرمة بين السعودية وباكستان، في خطوة قد تفتح الباب أمام تشكّل إطار أمني إقليمي جديد.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع، فضّل عدم الكشف عن هويته، أن المباحثات الجارية بين الأطراف المعنية بلغت مرحلة متقدمة، مرجحاً أن تُتوَّج بتوقيع اتفاق رسمي خلال الفترة المقبلة.

وكانت الرياض وإسلام آباد قد وقعتا في سبتمبر 2025 اتفاقية دفاع استراتيجي مشترك، خلال زيارة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى المملكة، وتنص على اعتبار أي اعتداء عسكري خارجي يستهدف إحدى الدولتين بمثابة هجوم مباشر على الطرفين معاً.

وبحسب "بلومبيرغ"، فإن انضمام أنقرة المحتمل إلى هذه الاتفاقية قد يمهّد لتأسيس تحالف أمني جديد، من شأنه إعادة رسم موازين القوى في الشرق الأوسط ومناطق أخرى ذات أهمية استراتيجية.

وأشارت الوكالة إلى أن التوجه التركي يأتي في ظل تصاعد الشكوك بشأن موثوقية الدور الأميركي في الملفات الأمنية، إلى جانب تقاطع المصالح المتنامي بين تركيا والسعودية وباكستان في جنوب آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا.

وترتبط أنقرة وإسلام آباد بعلاقات عسكرية وثيقة تمتد لسنوات، وتشمل تعاوناً في مشاريع دفاعية متعددة، إذ تزود تركيا البحرية الباكستانية بسفن حربية من طراز “كورفيت”، كما اضطلعت بتحديث عدد من مقاتلات “إف-16” التابعة لسلاح الجو الباكستاني.

كما تعمل تركيا، التي تشارك تقنيات الطائرات المسيّرة مع كل من باكستان والسعودية، على إشراك البلدين في برنامج تطوير مقاتلتها المحلية من الجيل الخامس “كآن”، في إطار مساعٍ لتعزيز الشراكات الدفاعية وتوسيع قاعدة التعاون العسكري المشترك.

