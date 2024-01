نقل جيمي دورنان إلى المستشفى بحالة طارئة.. ما القصة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نُقل الممثل جيمي دورنان إلى المستشفى بحالة طارئة، بعدما عانى من أعراض أزمة قلبية نتيجة ملامسته لليرقات السامة خلال قضاء إجازته في البرتغال، وفقًا لصديقه غوردون سمارت.

وفي التفاصيل، تحدّث سمارت، صديق جيمي المقرّب، خلال بودكاست “The Good, the Bad and the Unexpected” على قناة BBC عن رحلة غولف قاما بها في آذار (مارس) 2023 وكيف انتهى المطاف بهما في المستشفى.

ويقول سمارت إنّه ودورنان ظنا أنّ مشاكلهما الصحية كانت نتيجة إسرافهما في تناول المشروبات في الليلة السابقة، ليتبين لاحقاً أنّ الأعراض سببها ملامسة اليرقات الموكبية، المعروفة بأنّها سامة.

وشرح: “بدأت أشعر بوخز في يدي اليسرى، ثم في ذراعي اليسرى. أنا ابن طبيب وفكرت في نفسي: في العادة هذه علامات بداية نوبة قلبية”.

وأشار إلى أنّه ذهب إلى المستشفى لكنه خرج بعد مراقبة عن كثب من الأطباء والممرضات، وعاد إلى الفندق ليرى الممثل الأيرلندي موصولاً بالمعدات الطبية.

وأردف: “قال لي جيمي: بعد حوالى 20 دقيقة من مغادرتك، شعرت بالخدر في ذراعي اليسرى، وخُدّرت ساقي اليسرى، وخُدرّت ساقي اليمنى، ووجدت نفسي في الجزء الخلفي من سيارة إسعاف”.

وفي الأسبوع التالي، اتصل الطبيب بسمارت وأخبره أنّ الأعراض التي عانى منها هو وجيمي كانت ناجمة عن اليرقات السامة، مضيفاً: “اتضح أنّ هناك يرقات في ملاعب الغولف في جنوب البرتغال تقتل كلاب الناس وتصيب الرجال في الأربعينات من العمر بنوبات قلبية”.