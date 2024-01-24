قيس الشيخ نجيب بأوّل تعليق على إحراج مذيع له في JOY AWARDS

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد الضجة التي أُثيرت حول الموقف المزعج الذي تعرّض له النجم السوري قيس الشيخ نجيب خلال حفل توزيع جوائز “صناع الترفيه” Joy Awards بعدما أوقف الإعلامي صبحي عطري المقابلة معه فجأة، مع مرور النجم أنتوني هوبكنز بجانبه لينهى الحوار مع قيس ويجري خلف النجم العالمي، وهو ما أدى الى إحراج قيس.

ورغم أنه لم يردّ على الفور على ما حصل، عبّر النجم السوري عن موقفه بطريقة غير مباشرة وعلّق على تعليق للكاتبة السورية ريم حنا كتبت فيه: “يحصل أن ترتطم النجوم في المجرّات، فما المانع أن يحدث ذلك على الأرض؟”.

وأضافت: “مجرد إرباك حدث لتجنيب السير أنتوني هوبكنز صعود السلّم أدى الى هذا التلاحم مع نجمنا المحبوب قيس الشيخ نجيب على الممر الخزامي حيث تعامل مع الأمر بكل فروسية واستحق بجدارة لقب السير قيس الشيخ نجيب”.

وردّ قيس على تعليق ريم حنا فقال: “ريم بشكرك من قلبي على هالكلام الرائع خجّلتيني وأسعدتيني جداً انتي أستاذة وقدوة لألنا بالأخلاق والكبر والتواضع والاحترام وتعلّمنا منك قيمة الفن واحترامه واجتمعنا كلنا على حب أنتوني هوبكنز وتقدير مسيرته”.