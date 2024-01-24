بلقطات عفوية في الاستوديو.. مايا دياب تشوّق الجمهور لأغنيات ألبوم My Maya V

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شوّقت النجمة اللبنانية مايا دياب الجمهور ومحبيها لثلاث أغنيات جديدة من ألبومها My Maya V وهي: “كلّن قالولي، قولّي، وتعالى وافرح”.

ونشرت مايا دياب عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ممنتج من كواليس تسجيل الأغنيات في استوديو هادي شرارة الذي ظهر معها في عدّة لقطات عفوية.

مايا دياب لم تكشف عن الاستراتيجية التي سيتم بها طرح الأغنيات الثلاث، وإن كانت ستصدرها تباعًا أو دفعة واحدة عبر المتاجر الموسيقية وقناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”.

وحقق الفيديو الذي نشرته مايا دياب تفاعلًا كبيراً من محبيها الذين عبّروا عن حماسهم للأغنيات المنتظرة.

الجدير ذكره أن مايا دياب كانت قد طرحت في الأشهر الماضية أغنيتين من الألبوم، أغنية “طاقة إيجابية” التي حققت أكثر من 3.8 مليون مشاهدة وأغنية “تقلان” التي حصدت 10 ملايين مشاهدة.