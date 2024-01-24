سوسن تخوض السباق الرمضاني إلى جانب هذا النجم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وافقت الفنانة سوسن بدر على الانضمام الى أبطال مسلسل “الأمير” الذي يخوض به الفنان هاني سلامة موسم دراما رمضان المقبل.

وسوسن بدر هي آخر المنضمين الى المسلسل، والذي يسابق صنّاعه الزمن للانتهاء من تصوير أكبر عدد من الحلقات قبل حلول شهر رمضان.

مسلسل “الأمير” مكوّن من 30 حلقة، وهو تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي.

من ناحية أخرى، طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “حدوتة منسية” للنجمة سوسن بدر البرومو التشويقي الرسمي للعمل، المقرر عرضه على شاشة قناة CBC، في 27 كانون الثاني/يناير الجاري.

وغلبت على البرومو الصراعات الكبيرة بين أبطال العمل، خاصة مع خروج أحد الرجال من السجن لتهديد بطلة العمل، بالإضافة إلى خلافاتها مع أبنائها على الميراث والمال، كما سلّط البرومو الضوء على أعمال الدجل والشعوذة.

“حدوتة منسية” مكوّن من 30 حلقة، وهو بطولة: سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، هبة عبد الغني…، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيي الدين. وتدور أحداث المسلسل حول “سعاد” التي ورّثها زوجها كل ثروته وحرم أبناءه من الميراث، لتكون هي المسؤولة عن كل شيء فيتنافس أبناؤه على نيل رضاها؛ ولكن يطاردها ماضيها الأليم إذ يظهر في حياتها “خيري” الذي دخل السجن بسبب قضية كانت شريكته فيها، ويطالبها بجزء من الميراث.