بعد تعرضه للإختناق.. إليكم تطورات حالة أحمد العوضي الصحية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف مصدر طبّي في مستشفى السلام الدولي الذي يرقد فيه الفنان أحمد العوضي، عن وضع الأخير بعد إصابته بأزمة صحية أثناء تصوير أحد مشاهد مسلسل “حق عرب” الذي يخوض به دراما رمضان المقبل.

وأكد المصدر أن حالة العوضي الصحية بدأت تتحسّن وسيخرج قريباً من المستشفى، موضحاً أن العوضي تعرّض للاختناق بسبب استنشاقه مادة قوية خلال التصوير.

وفور خروجه من المستشفى، من المقرر أن يستأنف أحمد العوضي تصوير أحداث مسلسله الجديد “حق عرب”، والذي ينافس به في سباق دراما رمضان 2024.

من ناحية أخرى، فاجأت الفنانة ياسمين عبد العزيز جمهورها وجمهور طليقها الفنان أحمد العوضي بزيارته في المستشفى، بعد تعرّضه لأزمة صحية مفاجئة، خلال تصوير أحد مشاهد مسلسله “حق عرب”.

وكانت المفاجأة في زيارة ياسمين للعوضي، أنها كانت أول الحاضرين إلى مستشفى السلام الدولي، من أجل الاطمئنان عليه، حيث إنه تعرض للأزمة الصحية بعد أيام قليلة من إعلان خبر انفصالهما رسمياً.

وكان السيناريست محمود حمدان، مؤلف مسلسل “حق عرب”، قد أعلن عن مرور العوضي بأزمة صحية مفاجئة، استدعت نقله الى أحد المستشفيات، حيث كتب عبر حسابه الشخصي في موقع “فيسبوك”: “دعواتكم لأخويا أحمد العوضي بالشفاء، أحمد ممنوع عنه الزيارات وهو محجوز في المستشفى من يومين لصعوبة حالته”.

ولم يكشف حمدان طبيعة مرض العوضي أو أي تفاصيل عن حالته، ثم حذف المنشور بعدها بساعات قليلة، وهو ما أثار قلق الجمهور على الفنان.