بفيديو مؤثر.. ليلى علوي تحتفل بعيد ميلاد نجلها خالد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة ليلى علوي، على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” مقطع فيديو لبعض المشاهد المؤثرة لها مع ابنها خالد بالإضافة إلى مجموعة صور لهما معاً وصورًا أخرى لخالد مع أصدقائه، احتفالاً بعيد ميلاده.

وعلقت ليلى علىى الفيديو موجهة رسالة إلى نجلها قالت فيها: “كل سنة وأنت طيب يا كل شيء في حياتي”.

وكانت ليلى قد كشفت قصة تبنيها لخالد في لقاء تلفزيوني سابق، موضحة أنها تبنته بعد رحيل والدته، التي كانت قريبة منها وكان عمره 6 أشهر فقط، مؤكدة أنها تعتبره تعويضاً لها من الله.

وأشارت إلى أن خالد عوضها كثيرًا، وتبدلت حياتها بعد تبنيها له، مؤكدة أنه غيّر نظرتها تجاه الكثير من الأمور.

من ناحية أخرى، يعرض لليلى علوي حاليًا بدور العرض السينمائي فيلم “مقسوم”، ويشاركها في بطولته كل من: شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبد الرحمن وعمرو وهبة وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف هيثم دبور، وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج أحمد يوسف وهيثم دبور وكريم الشناوي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، وتجسد ليلى علوي في العمل دور مطربة اعتزلت الغناء.