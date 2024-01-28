الحرب تشتعل بين نيكي ميناج وميغان ثي ستاليون والسبب : "أغنية "

ميرنا وليد - بيروت - اندلعت الحرب بين نجمة الراب نيكي ميناج وميغان دي ستاليون بعد أن أصدرت الأخيرة أغنية Hiss التي تضمنت جملة اعتبرها البعض إشارة لنظيرتها.



أصدرت ميغان ذي ستاليون أغنية Hiss والتي تضمنت كلمات ترد بها عن مختلف أعدائها، وكانت أكثر الجمل إثارة للجدل "تلك "الفتيات سيئات السمعة" غير غاضبات من ميغان، بل هن غاضبات من قانون ميغان".

و"قانون ميغان" قد تم إصداره عام 1995 في الولايات المتحدة بعد واقعة اغتـ صاب الطفلة ميجان كنكا، ونص على ضرورة الكشف عن تفاصيل خاصة بأماكن مرتكبي الجرائم الجنسية المسجلين.

اعتبر المستمعين، بما فيهم نيكي ميناج، أن هذا السطر يسخر من زوجها، الذي أدين عام 1995 بمحاولة اغتصاب صديقته، ولذلك غضبت مغنية Anaconda وعبرت عن ذلك بتشغيلها لأغنية جديدة عن ميجان في بث مباشر ، تعمل اسم Big Foot.

تتضمن أغنية Big Foot لنيكي ميناج الكلمات "امرأة طولها حوالي 6 قدم، لديها قدم كبيرة، سقطت على الأرص فقلت لها قفي على قدمك السليمة"، والجمهور على علم بأن ميجان ذي ستاليون أصيبت في قدمها منذ عامين بعد أن أطلق صديقها توري لينز النار عليها.

وبعدها قارنت نيكي ميناج نجاحاتها بنجاح ميغان دي ستاليون في منشورلها، وكتبت "جميع ألبوماتها فاشلة وعرضها في حفل VMA فشل رغم الميزانية المرتفعة"، ثم ظهرت في بث مباشر جديد وقالت "إياك أن تذكري عائلتي مرة ثانية يا صاحبة القدم المكسورة".

ونشرت ميغان صورة لها وهي تضحك، وعندما سؤلت عبر مداخلة هاتفية ببرنامج The Breakfast Club عن الشخص المقصود بالأغنية، قالت "الكلب المصاب سينبح، من يشعر أن الأغنية عنه، فهي عنه".