نجوم فيلم ليلة العيد في ضيافة لميس الحديدي غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تستضيف الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه على قناة ON، نجوم فيلم "ليلة العيد" غداالثلاثاء.

وتحل كل من يسرا وهنادي مهنا وعبير صبري ونجلاء بدر وسيد رجب وأحمد خالد صالح، وكذلك المخرج سامح عبدالعزيز، ضيوفًا على الحلقة في حديث خاص عن الفيلم وكواليس العمل، بالإضافة إلى كشف العديد من الكواليس حول العمل.

"فيلم ليلة العيد" بطولة كل من يسرا، ريهام عبدالغفور، يسرا اللوزي، نجلاء بدر، عبير صبري، هنادي مهنا، أحمد خالد صالح، محمود حافظ، سيد رجب، سميحة أيوب، وهو من تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبد العزيز.

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