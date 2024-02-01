شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم ينضم لـ"صيد العقارب" ويجسد دور الذراع اليمنى لرياض الخولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان محمد إبراهيم إلى أسرة مسلسل "صيد العقارب" للنجمة غادة عبد الرازق والذى يتواصل تصويره للعرض في شهر رمضان المقبل 2024، حيث بدأ إبراهيم تصوير مشاهده في العمل والذى يجسد فيه دور "زكريا" الذراع اليمنى لرجل الأعمال إسماعيل الذى يلعب دوره الفنان رياض الخولى.

مسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، بطولة غادة عبد الرازق، رياض الخولي، سيمون، محمد علاء، أحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى.

وشارك محمد إبراهيم في دراما رمضان الماضى خلال مسلسل "الكتيبة 101" وجسد خلال الأحداث دور مفتى الجماعة الإرهابية "أبو حمزة القاضي"، والعمل بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

وألقى المسلسل الضوء على "الكتيبة 101" التي محط أنظار الجميع لأهميتها الاستراتيجية كمقر لقيادة القوات المنتشرة في العريش والشيخ زويد ورفح، ولذلك هى على تواصل دائم مع غرفة عمليات القوات المسلحة الرئيسية وتنال اهتمام القيادة العامة بالزيارات، إذ يقوم أفرادها بدور مهم في حماية وتأمين المواطنين، وتتصدى بكل حسم للخارجين على القانون، مع الحرص الكامل على عدم إصابة الأبرياء بأى أذى.