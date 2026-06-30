بعد انتظار طويل.. ميرهان حسين تحقق أمنية جمهورها

دبي - فريق التحرير: طرحت الفنانة ميرهان حسين البرومو الدعائي لأغنيتها الجديدة “تؤتؤ” عبر منصاتها الرسمية، وذلك ضمن ألبومها الغنائي الأول “شط قلبي”، الذي يمثل انطلاقتها الرسمية في تقديم مشروع غنائي متكامل بعد سنوات من التركيز على التمثيل.

وتخوض ميرهان من خلال هذا الألبوم تجربة الغناء مجددًا، بعد مطالبات واسعة من جمهورها بالعودة إلى الساحة الغنائية، لا سيما أنها بدأت مشوارها الفني أساسًا كمطربة من خلال مشاركتها في برنامج “ستار أكاديمي”، حيث لفتت الأنظار آنذاك وحققت انتشارًا واسعًا وحضورًا جماهيريًا لافتًا في بداياتها الفنية.

أغنية “تؤتؤ” من كلمات كوثر الجنة، وألحان أحمد برازيلي، وتوزيع شريف قاسم، فيما تولّى ماهر صلاح مهمة المكس والماستر، وأخرج الكليب هاني رزق. ومن المقرر طرح النسخة الكاملة من الأغنية خلال الفترة المقبلة، بعد التفاعل الذي حققه البرومو فور صدوره.

ويأتي طرح “تؤتؤ” بعد إطلاق أولى أغنيات الألبوم “شهر ديسمبر”، ضمن خطة إصدار تدريجية لأغنيات ألبوم “شط قلبي”، الذي يضم مجموعة متنوعة من الأغاني الشبابية والاستعراضية، في تجربة فنية تهدف إلى الحفاظ على تفاعل الجمهور بشكل مستمر.

كما تواصل ميرهان حسين نشاطها الفني على أكثر من صعيد، إذ تنتظر عرض عدد من أعمالها السينمائية والتلفزيونية خلال الفترة المقبلة، من بينها فيلم “الحارس” الذي يشارك في بطولته هاني سلامة ونخبة من النجوم، وتدور أحداثه في إطار من الغموض والإثارة حول تأثير مواقع التواصل الاجتماعي.

كذلك تترقب عرض مسلسلها الجديد “الذنب”، وهو عمل اجتماعي قصير تجسد فيه شخصية محامية، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين، من بينهم درة وماجد المصري، ومن إخراج رضا عبد الرازق وتأليف شاهيناز الفقي.