عمر الرحباني يترجم مشاعر الحب والحنين في “حلوة وحزينة”

دبي - فريق التحرير: أطلق الموسيقي والمنتج الفني عمر الرحباني أحدث أعماله الغنائية بعنوان “حلوة وحزينة”، والتي أصبحت متاحة الآن عبر جميع المنصات الموسيقية والإذاعات.

ويروي الرحباني من خلال الأغنية قصة حب تحمل في تفاصيلها مشاعر متناقضة تجمع بين الجمال والحنين والألم، في عملٍ ينسج حالة وجدانية خاصة تعكس عمق التجربة الإنسانية وتقلّبات العاطفة.

الأغنية من كلمات وألحان وعزف عمر الرحباني، حيث قدّم بصمته الموسيقية الخاصة التي تجمع بين الإحساس المرهف والأسلوب الفني المتفرّد.

وتأتي “حلوة وحزينة” كإضافة جديدة إلى مسيرة عمر الرحباني الفنية، حيث يواصل من خلالها تقديم أعمال تحمل هوية موسيقية خاصة وتلامس مشاعر الجمهور بأسلوب صادق ومؤثر.