"جريئة".. أحدث ظهور لـ لقاء الخميسي في إيطاليا (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

شاركت الفنانة لقاء الخميسي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها خلال تواجدها في إيطاليا.

ونشرت الخميسي، صورة جريئة لها، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها مرتدية ملابس كاجوال.

يذكر أن، آخر أعمال لقاء الخميسي كان مسلسل "إجازة مفتوحة" بطولة شريف منير، وعدد من الفنانين، وعرض في شهر سبتمبر عام 2021.

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