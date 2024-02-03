ميرنا وليد - بيروت - حضر الممثل المصري عمرو يوسف، مباراة النصر السعودي ضد فريق إنتر ميامي الأميركي، والتي جرت ضمن فعاليات كأس موسم الرياض.

وشارك عمرو يوسف متابعيه، مقاطع فيديو وثقت تواجده في المقصورة الرئيسية للمباراة.

وظهر عمرو يوسف في الفيديو الأول، وهو يتفاعل مع إحدى هجمات الفريق السعودي، وظهر إلى جواره لاعب كرة القدم البرتغالي كريسيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي الذي غاب عن المباراة بداعي الإصابة.

وأرفق عمرو الفيديو الأول بتعليق، قال فيه: "Suii"، وهي العبارة الشهيرة التي يستخدمها كريستيانو رونالدو في احتفاله الشهير عند تسجيله الأهداف.

كما ظهر عمرو في مقطع فيديو آخر، إلى جانب الفنان المصري محمد حماقي، قبل بداية المباراة وهما يتحدثان وفي الخلفية أرضية ملعب "المملكة أرينا".

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- عمرو يوسف بصحبة كريستيانو رونالدو ومحمد حماقي خلال مباراة النصر وإنتر ميامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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