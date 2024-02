3.8 مليون دولار إيرادات شباك التذاكر السعودي في أسبوع

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: صعد ترتيب فيلم The Beekeeper، إخراج ديفيد آير، إلى المركز الأول مرة أخرى في شباك التذاكر السعودي طوال الأسبوع الماضي، مُحققاً 1.89 مليون ريال (504.8 ألف دولار) لـ33.6 ألف تذكرة مباعة، ليصل إجمالي ما حققه منذ طرحه قبل 4 أسابيع 14.2 مليون ريال (3.8 مليون دولار) لـ233.8 ألف تذكرة، وذلك وفقاً لبيانات الهيئة العامة لتنظيم الإعلام.

ويُعرض في دور العرض السعودية حاليًا 38 فيلماً متنوعاً ما بين عربي وأجنبي، إذ يسعى كلّ منهم لصدارة شباك التذاكر وسط حالة تنافسية، وكذلك إقبالٍ جماهيري، إذ حققت هذه الأفلام 8.38 مليون ريال (2.2 مليون دولار) بواقع 151.9 ألف تذكرة مباعة.

ويأتي ذلك، بالتزامن مع استقبال صالات السينما السعودية، 6 أفلام جديدة، وهي: فيلم المغامرات Autumn & The Black Jaguar، والرعب الأميركي Skeletons in the Closet، والغموض والإثارة Force of Nature The Dry 2، تأليف وإخراج روبرت كونولي، وThe Color Purple، وSorry, Charlie، وأخيراً فيلم الأنيميشن “سليم”.

ترتيب الأفلام

وفي أول أسبوع لهما في دور العرض السعودية، جاء فيلم Argylle بالمركز الثاني، مُحققاً 1.4 مليون ريال (382 ألف دولار) لـ20.9 ألف تذكرة، لاحقه فيلم “رحلة 404” بطولة الفنانة منى زكي، بالمركز الثالث، حيث حقق 1.06 مليون ريال (284.9 ألف دولار) مقابل 17.1 ألف تذكرة.

ويحتفظ فيلم No Way Up، بالمركز الرابع، للأسبوع الثاني على التوالي، محققاً 846.5 ألف ريال (225.7 ألف دولار) لـ15.3 ألف تذكرة، ليبلغ إجمالي ما حققه على مدار الـ3 أسابيع الماضية 3.7 مليون ريال (993.6 ألف دولار) لـ70.6 ألف تذكرة.

وذهب المركز الخامس، إلى الفيلم السعودي “مندوب الليل”، للمخرج علي الكلثمي، مُحققاً 552.9 ألف ريال (147.4 ألف دولار) لـ11.8 ألف تذكرة، لينجح في تحقيق 26.5 مليون ريال (7.07 مليون دولار) على مدار الشهرين الماضيين، بواقع 558.6 ألف تذكرة مباعة.

وصعد الفيلم الكوميدي “عصابة عظيمة” بطولة الفنانة إسعاد يونس، إلى المركز السادس، مُحققاً 293.6 ألف ريال (78.3 ألف دولار) لـ6.2 آلاف تذكرة، ليبلغ إجمالي ما حققه على مدار الـ5 أسابيع الأخيرة 2.6 مليون ريال (701 ألف دولار) لـ55.7 ألف تذكرة، لاحقه فيلم المغامرات الأميركي Cult Killer في أول أسبوع له هناك، حيث حقق 323.2 ألف ريال (86.1 ألف دولار) لـ6.1 آلاف تذكرة.

وتراجع تراجع فيلم Wonka، إخراج بول كينج، إلى المركز الثامن، مُحققاً 320 ألف ريال (85.3 ألف دولار) لـ6 آلاف تذكرة تقريباً، ليأتي إجمالي ما حققه منذ طرحه قبل شهرين، نحو 10.9 مليون ريال (2.9 مليون دولار) لـ204.7 ألف تذكرة مباعة.

أما فيلم “أنا وابن خالتي” بطولة بيومي فؤاد، جاء بالمركز التاسع، مُحققاً 290 ألف ريال (77.4 ألف دولار) لـ5.8 آلاف تذكرة، ليُحقق طوال الشهر الماضي في دور العرض السعودية 2.8 مليون ريال (760.9 ألف دولار) لـ51 ألف تذكرة تقريباً.

وجاء الفيلم السعودي “حوجن” إخراج ياسر الياسري، في المركز العاشر، مُحققاً 188.5 ألف ريال (50.2 ألف دولار) لـ4.9 آلاف تذكرة، ليُحقق طوال الـ5 أسابيع الماضية 4.2 مليون ريال (1.1 مليون دولار) لـ100.9 ألف تذكرة مباعة.