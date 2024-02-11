شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة سما إبراهيم تعلن وفاة والدتها عبر صفحتها على فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة سما إبراهيم وفاة والدتها عبر صفحتها الشخصية علي موقع الفيس بوك وكتبت : أمي.. إنا لله و إنا إليه راجعون.. ارجوكم .. الدعاء. الفنانة سما إبراهيم درست التمثيل والإخراج وتخرجت في كلية الفنون الجميلة ثم درست النقد الفني بأكاديمية الفنون، كما درست في الدفعة الأولي بمركز الابداع الفني مع المخرج الكبير خالد جلال ، وآخر اعمالها المسرحية كانت مسرحية " الحفيد " علي المسرح القومي .

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