فن ومشاهير

الفنانة سما إبراهيم تعلن وفاة والدتها عبر صفحتها على فيس بوك

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة سما إبراهيم تعلن وفاة والدتها عبر صفحتها على فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  

أعلنت الفنانة سما إبراهيم وفاة والدتها عبر صفحتها الشخصية علي موقع الفيس بوك وكتبت : أمي.. إنا لله و إنا إليه راجعون.. ارجوكم .. الدعاء.

الفنانة سما إبراهيم درست التمثيل والإخراج وتخرجت في كلية الفنون الجميلة ثم درست النقد الفني بأكاديمية الفنون، كما درست في الدفعة الأولي بمركز الابداع الفني مع المخرج الكبير خالد جلال ، وآخر اعمالها المسرحية كانت مسرحية " الحفيد " علي المسرح القومي .

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements