“مشتاق لأمي وأبي”.. عاصي الحلاني يستذكر والديه الراحلين بفيديو مؤثر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استذكر النجم اللبناني عاصي الحلاني والديه الراحليْن بطريقة مؤثرة؛ من خلال موال غنائي يتحدث عن الأهل وشوق الأبناء لرؤيتهم.

ونشر النجم اللبناني عاصي الحلاني مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، وظهر من خلاله بصور بالأبيض والأسود مع والديه الراحليْن، ورافق الصور المجمعة بالفيديو غناء عاصي لموال “مشتاق لأمي وأبي”.

وقال عاصي في تعليقه على الفيديو: “‏مشتاق لأمي وأبي وايمت يجي الملقى، مشتاق لأمي وأبي، مشتاق لأهل البيت، مشتاق لهامة أبي وقت المعه صليت، وحياة أرض الوطن من يوم عنها مشيت، دلال داير على الصبر، لكن صبر ما لقيت”.

وبدا الفيديو مؤثراً جداً، ما أثار حالة كبيرة من التفاعل لدى الجمهور، وأكدوا المكانة الكبيرة التي يحملها الأب والأم في حياة الإنسان، والتي لا يمكن نسيانها مهما مر الوقت.

من جهة أخرى، وعلى الصعيد الفني، كان النجم عاصي الحلاني قد طرح فيديو كليب لأغنية “عمرها الخيانة” من ألبوم “طل الملك”، والأغنية من كلمات علي المولى، وألحان عاصي الحلاني، وتوزيع طوني سابا، بينما الفيديو كليب من إخراج عادل سرحان، حيث جرى تصويره في دبي.

وتتحدث الأغنية والفيديو كليب عن الخيانة والأخطاء بين الحبيبين، وما يرافق ذلك من لحظات.

وكان عاصي الحلاني قد شارك في حفل “ليلة صلاح الشرنوبي”، الذي أقيم على مسرح أبو بكر سالم بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث تم تكريم الملحن والموسيقار صلاح الشرنوبي على مسيرته الفنية والموسيقية، وبدأ الحفل بعرض فيلم وثائقي؛ تناول المسيرة الفنية له، والتي تعاون من خلالها مع كبار المطربين في الوطن العربي، والذين تحدثوا خلال الفيلم الوثائقي عن ألحانه، وتعاونهم مع الملحن صلاح الشرنوبي.

وشارك في حفل ألحان صلاح الشرنوبي عدد من نجمات ونجوم الوطن العربي، وهم: أصالة، وائل جسار، أسماء لمنور، عاصي الحلاني، راغب علامة، نانسي عجرم.