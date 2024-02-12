رامي صبري يحقق هذا الإنجاز بأغنيته الشهيرة " يمكن خير "

ميرنا وليد - بيروت - بعد مرور سنة على طرحها، حققت أغنية الفنان المصري رامي صبري "يمكن خير" 100 مليون مشاهدة على يوتيوب.



وأعلن رامي صبري الأمر على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وشكر محبيه.

العمل كلمات أحمد علي موسى وألحان رامي صبري وتوزيع موسيقي طارق توكل.

ومن كلمات الأغنية:

"ولا وقته إننا نتحاسب ولا وقته إني ألوم ولا أعاتب

إيه، إيه هيفيد

على قد ما قلبي وجعني وأنا شايفك جاي تودعني

وماشي، ماشي بعيد

يمكن خير ومين يندم على اللي يبيع سنين

ويهد أحلامه في يومين ويبيع قوام

هنساك وأعيش وأهو حب راح وخلاص مفيش

لهواك مكان ميهمنيش خلص الكلام".