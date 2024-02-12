تركي آل الشيخ يزور مصر وهذا ما يحضره

ميرنا وليد - بيروت - نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، صورة عبر حسابه الرسمي، يعلن من خلالها زيارته لمصر

وعلق آل الشيخ على الصورة قائلا: "وصلت أرض مصر الشقيقة في زيارة رسمية تمتد لأيام . "

أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ عن إستضافة السعودية لمباراة نهائي كأس مصر بين فريقي الأهلي و الزمالك، المُقرر إقامتها يوم 8 آذار المُقبل 2024.

ونشر تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي، صورة من البيان الرسمي، لإقامة مباراة الأهلي و الزمالك في السعودية.

و علق تركي آل الشيخ قائلاً : "نهائي كأس مصر بين الأهلي و الزمالك، برعاية ‎موسم الرياض بالشراكة مع الاتحاد السعودي يوم 8 آذار في استاد الأول بارك".

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