يارا تعلن عن مفاجأة سارة.. والجمهور يتفاعل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت النجمة اللبنانية يارا عن انتهائها من تسجيل ألبومها اللبناني – المصري الجديد، وقالت عبر صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، أنها ستصدر الألبوم بعد شهر رمضان المبارك.

ونشرت يارا صورًا لها من داخل الأستوديو الخاص بها في دبي، وعلقت قائلةً: “ سعيدة جداً إنّي انتهيت من تسجيل ألبومي اللبناني والمصري القادم في الأستديو الجديد الخاص فيني اللي أخد فترة طويله ليصير جاهز للتسجيل… وأكيد متل كلّ مرة إنتاج شركتي TMusic… انتظرونا بعد شهر رمضان ان شاءالله وانتظروا مفاجآة جديده وقوية رح تصدر من هالمكان”.

و تفاعل الجمهور مع الصور التي نشرتها يارا، وترك لها محبوها الكثير من التعليقات التي عبّرت عن حماسهم للألبوم الجديد.

وتعيش يارا حالة استثنائية من النشاط الفني، فإلى جانب الحفلات الفنية التي تحييها في الخليج، أصدرت في الفترة الماضية أغنية “مش بمزاجك” باللهجة المصرية، وحققت أكثر من 1.3 مليون مشاهدة بعد 5 أشهر فقط من صدورها.

والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وظهرت يارا في الكليب بأسلوب جديد ومختلف، إذ ارتكز الفيديو على حركة شفتيها، أو بمعني آخر على Lipsing الكلمات التي حملت الكثير من الدلع والغزل والحب للحبيب.