تايلور سويفت وبيونسيه تسرقان الأضواء من آشر خلال مباراة “سوبربول”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيا المغني الأميركي آشِر، الأحد، الحفلة الموسيقية في استراحة ما بين شوطَي نهائي بطولة كرة القدم الأميركية “سوبر بول”، في ملعب “إليجياينت ستاديوم”.

وقدّم المغني البالغ 45 عاماً عرضاً متنوعاً، واستخدم فيه قدراته في الرقص التي ساهمت في شعبيته.

وشمل برنامج آشِر 9 أغنيات طبعت مسيرته، التي بيع خلالها أكثر من 75 مليون نسخة من ألبوماته في مختلف أنحاء العالم.

تبعته الفنانة هير HER، ومغني الراب لوداكريس، وانضمت إليه المغنية أليشا كيز لوقت قصير على خشبة المسرح لأداء أغنيتهما المشتركة My Boo.

ويأمل آشر في إنعاش مسيرته بألبوم جديد بعنوان Coming Home صدر الجمعة، وجولة حفلات تبدأ في أغسطس.

وكان بين الحضور مغني الراب جاي زي ولاعب كرة السلة ليبرون جيمس والنجمتين بيونسيه.. وتايلور سويفت.

فقد وصلت سويفت إلى الملعب مباشرة من طوكيو حيث قدمت حفلتها في اليوم السابق، وجلست الفنانة الحائزة على 14 جائزة “جرامي” في مقصورة الشرف لدعم شريك حياتها ترافيس كيلسي، لاعب فريق كانساس سيتي تشيفس الذي كان يواجه سان فرانسيسكو فورتي ناينرز.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام ترقبا لظهور ملكة البوب التي بقيت متكتمة، لكنها لم تتمكن من الإفلات من عدسات المصورين.

كذلك خطفت بيونسيه بعض الأضواء من آشر، إذ نشرت عبر حسابها على “إنستجرام” بالتزامن مع عرض ما بين الشوطين فيلماً قصيراً يعلن عما بدا أنه إعلان عن أغنيات جديدة من المقرر طرحها في 29 مارس.

يُظهر الفيديو القصير امرأة، تبدو وكأنها بيونسيه، تقود سيارة أجرة وسط المناظر الطبيعية القاحلة، وفي الخلفية موسيقى من لون الكانتري.