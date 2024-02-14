شاهد.. روبي تطرح أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "لو يرجع"

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت الفنانة روبي، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام"، إطلاق أحدث أعمالها الغنائية والتي تحمل بعنوان "لو يرجع"، وذلك عبر قناتها على موقع "يوتيوب".

تفاصيل أغنية "لو يرجع"

ونشرت روبي الأغنية، معلقة: "اسمعوا أغنيتي لو يرجع دلوقتي على قناتي على يوتيوب، وكل منصات الموسيقى".

بوستر أغنية "لو يرجع"

وطرحت روبي، منذ أيام، البوستر الدعائي لأغنية «لو يرجع»، عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وهي من كلمات عليم، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع ومكس وماستر هشام البنا، وتوزيع رقمي فيرال ويڤ.

وكانت روبي طرحت مؤخرا أغنية «3 ساعات متواصلة»، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وهي من توزيع توما، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا، وتصدرت محركات البحث علي جوجل كما تصدرت التريند.