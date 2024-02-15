"واتش إت" تكشف عن البوستر الدعائي لـ مسلسل "حق عرب" لـ أحمد العوضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

تواصل منصة "واتش إت" الكشف عن الأعمال الدرامية المقرر عرضها على منصتها بموسم دراما رمضان 2024.

وطرحت ""واتش إت" البوستر التشويقي لـ مسلسل "حق عرب"، الذي يخوض بطولته الفنان أحمد العوضي، وذلك على حسابهم الخاص بموقع "إنستجرام".

مسلسل "حق عرب" تدور أحداثه في إطار شعبي، وهو من بطولة: أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، الطفل منذر مهران، وآخرين، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

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