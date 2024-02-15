تامر حسني متصدراً.. تركي آل الشيخ يكشف تصدّر نجم الجيل في السينما السعودية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، تحقيق فيلم النجم المصري تامر حسني “بحبك” أرباحاُ وأرقاماً قياسية في المملكة العربية السعودية.

وقال معالي المستشار تركي آل الشيخ، خلال مؤتمر صحفي أذيع عبر قناة mbc مصر، مساء الأربعاء، إن فيلم “بحبك” للفنان تامر حسني حقق إيرادات بلغت مليار جنيه في السعودية.

من جانبه نشر النجم تامر حسني مقطع فيديو من تصريحات معالي المستشار تركي آل الشيخ والتي أكد خلالها أن فيلم “بحبك” الذي تم عرضه عام 2022 حقق إيرادات تقارب مليار جنيه مصري بعد طرحه السينمائي داخل المملكة، ووجه نجم الجيل رسالة إلى الأشخاص الذين شككوا في مصداقيته، حين أعلن قبل عامين أن الفيلم الذي كتبه وأخرجه إلى جانب تقديمه دور البطولة فيه، قد حقق إيرادات بمليار جنيه بعد عرضه في المملكة العربية السعودية.

وقال حسني إن تصريحات المستشار آل الشيخ قد أنصفته، مشيراً في منشور عبر حسابه على موقع “إنستغرام” إلى أن المليار جنيه ذهبت إلى الموزعين الخارجيين للفيلم حول العالم وليس للمنتجين أو الممثلين الذين حصلوا على أجور ثابتة، قائلاً: “خالص الشكر لمعالي المستشار تركي آل الشيخ نصرتني يابو ناصر، بعيداً طبعاً عن ان الرقم ده بيروح لموزعين الخارج عشان محدش يفتكر ان المنتج او الابطال بياخدوا الرقم ده لأ ده رقم بيتوزع على موزعين الخارج في العالم كله و الفنان له اجر ثابت”.

وأكد تامر حسني أن تصريحات رئيس هيئة الترفيه السعودية أثبتت صحة كلامه، وأنه لا يقول غير الحق، وليس مضطراً لقول سواه: “الكثير كان بيشكك في ايراداتي و كتير انتقدوا الفيلم قبل ما ينزل لمجرد انه تأليفي وإخراجي وموسيقتي التصويريه كنت مأجل بوست احتفالي معاكوا بنجاح فيلم بحبك اللي عدا عليه سنتين حتى تعلن الجهه المختصه عن رقمه القياسي تيجي بقى من ابو ناصر نفسه امام العالم كله ليثبت ان كان كلامي صح واني مش بقول غير الحق ولا مضطر اقول غير الحق”.

وأوضح: أن المليار جنيه يضاف إليها إيرادات الفيلم داخل مصر وفي باقي دول العالم، متوجهاً بالشكر إلى الجمهور، ولكل أبطال العمل وصناعه ومنتجيه الذين دعموه وساندوه، قائلاً: “و طبعاً ده غير ايرادات الفيلم في مصر و باقي دول العالم”.

وفي نهاية المنشور تشارك تامر حسني مع محبيه هذا الإنجاز، كما شكر معالي المستشار تركي آل الشيخ على انصافه قائلاً: “كل الشكر للجمهور الطيب الغالي في مصر و السعوديه و الوطن العربي كله و العالم شكراً لكل ابطال العمل و صُناعُه و منتجينه اللي صدقوني و دايماً في ضهري، شكراً معالي المستشار تركي آل الشيخ ،،نورت مصر بلدك الثانيه بجد انا دلوقتي اقدر أحتفل معاكم بنجاح اول فيلم من إخراجي الحمدلله”.

يذكر أن فيلم “بحبك” من بطولة تامر حسني، وهنا الزاهد، وهدى المفتي، وحمدي المرغني، وتأليف وإخراج تامر حسني.