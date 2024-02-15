منى زكي تجسد شخصية أم كلثوم في فيلم بعنوان “الست”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد النجمة المصرية منى زكي لتقديم فيلم سينمائي جديد بعنوان “الست” تجسد خلاله شخصية النجمة المصرية الراحلة – كوكب الشرق – أم كلثوم.

الأستاذ تركي آل الشيخ – رئيس هيئة الترفيه السعودية – أعلن خلال مؤتمر صحفي – الأربعاء – في مصر، إنتاج فيلم “الست” من بطولة منى زكي عن قصة حياة كوكب الشرق أم كلثوم، وإخراج مروان حامد، وذلك خلال إعلانه عن إطلاق صندوق Big Time الاستثماري، والذي يُخصص لرفع جودة المحتوى العربي في إنتاج وتوزيع وصناعة الأفلام، والتي يشارك فيها كبار نجوم الفن في الوطن العربي.

وكشف تركي آل الشيخ، عن قائمة الأفلام التي سوف يدعمها صندوق Big Time الاستثماري، والتي ضمت إلى جانب فيلم “الست”، فيلم بعنوان “شغل كايرو” من بطولة كريم عبد العزيز ونانسي عجرم، وإخراج محمد شاكر خضير، بجانب الجزء الثالث من فيلم “ولاد رزق” لأحمد عز، و”الفيل الأزرق” لكريم عبد العزيز، والجزء الثاني من فيلم “صعيدي في الجامعة الأميركية” بطولة الفنان محمد هنيدي.

كما تضم القائمة، فيلم “لسه حتة” بطولة أحمد حلمي، و”إكس مراتي” بطولة هشام ماجد وأمينة خليل، ونسخة معاصرة من فيلم “البحث عن فضيحة” لكريم محمود عبد العزيز.

وذلك بجانب، فيلم “فرقة الموت” بطولة أحمد عز، و”المنجم” لعمرو يوسف، و”رماح” لآسر ياسين وغيرها من الأعمال، مشيراً إلى أن شركات كبرى في فرنسا وبريطانيا ستتولى عملية تلوين هذه الأفلام وهندسة الصوت.

يذكر أن، تركي آل الشيخ أعلن مؤخرًا دعم عدد من الأعمال السينمائية برعاية “موسم الرياض” منها فيلم “ولاد رزق: القاضية” بـ 3 مليون دولار لرفع جودة الإنتاج ومشاهد التصوير، وتصوير عدد من المشاهد الخارجية للفيلم في بوليفارد الرياض.