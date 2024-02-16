طرح برومو تشويقي لمسلسل "الحشاشين" بطولة كريم عبد العزيز

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة WATCH IT برومو تشويقيا لمسلسل الحشاشين بطولة النجم كريم عبد العزيز، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2024، وعلقت : الحشاشين .. الطائفة التي أرعبت العالم في القرن الحادي عشر الميلادي!

مسلسل "الحشاشين" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف.

كريم عبد العزيز يجسد دور حسن الصباح ذلك الشاب الذي يخوض رحلة ملحمية بعد انضمامه إلى "مذهب الإسماعيلية الشيعي" في سن 17 عامًا، ويؤسس الجماعة التي سُميت لاحقًا بـ"الحشاشين"، ليخوض صراعات ومواجهات.