شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد رئيس مجلس الشورى تلتقي وفدًا من كبار أعضاء الكونجرس الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل



وفي مستهل اللقاء رحبت الدكتورة الأحمدي بالوفد، مستعرضة نبذة عن مجلس الشورى وآلية عمله ولجانه المتخصصة وما يقدمه المجلس في المجالين التشريعي والرقابي، وعضويته الفاعلة في الاتحادات القارية والدولية، والجهود المبذولة من قبل لجان الصداقة البرلمانية.

تطور سعودي كما استعرضت خلال اللقاء ما تشهده المملكة العربية



وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما ما يتعلق في المجال البرلماني.

حضر اللقاء أعضاء مجلس الشورى الدكتور إبراهيم النّحاس رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأمريكية، وأعضاء المجلس أعضاء لجنة الصداقة السعودية الأمريكية نائب رئيس اللجنة اللواء علي آل الشيخ، والدكتورة ريمه اليحيا، والدكتور فيصل آل فاضل، والأستاذ بندر عسيري، والدكتورة نجوى الغامدي. الدمام - شريف احمد - التقت معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، في مقر المجلس بالرياض اليوم، وفداً من كبار مساعدي ومستشاري أعضاء الكونجرس الأمريكي، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها الوفد إلى المملكة حالياً.وفي مستهل اللقاء رحبت الدكتورة الأحمدي بالوفد، مستعرضة نبذة عن مجلس الشورى وآلية عمله ولجانه المتخصصة وما يقدمه المجلس في المجالين التشريعي والرقابي، وعضويته الفاعلة في الاتحادات القارية والدولية، والجهود المبذولة من قبل لجان الصداقة البرلمانية.كما استعرضت خلال اللقاء ما تشهده المملكة العربية السعودية من نقلة نوعية في جميع المجالات بشكل عام وعلى مستوى الأنظمة والتشريعات مواكبة لرؤية المملكة 2030.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما ما يتعلق في المجال البرلماني.حضر اللقاء أعضاء مجلس الشورى الدكتور إبراهيم النّحاس رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأمريكية، وأعضاء المجلس أعضاء لجنة الصداقة السعودية الأمريكية نائب رئيس اللجنة اللواء علي آل الشيخ، والدكتورة ريمه اليحيا، والدكتور فيصل آل فاضل، والأستاذ بندر عسيري، والدكتورة نجوى الغامدي.