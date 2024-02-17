نور الغندور تخطف القلوب بأحدث جلسة تصوير خضعت لها.. شاهدوا الفيديو

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الممثلة المصرية نور الغندور الأنظار بأحدث جلسة تصوير خضعت لها من على سطح أحد الأبنية.

وأطلت نور الغندور وقد إرتدت فستان طويل وضيق باللون الكحلي الفاتح، أظهر رشاقة جسمها بشكل كبير.

ومن الناحية الجمالية، تركت نور شعرها الطويل المالي منسدل على كتفيها، وطبقت ماكياج ناعم للغاية يليق بجمالها.

وقد عايدت الممثلة المصرية نور الغندور صديقتها الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم بعيد ميلادها، من خلال صورة شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها الإثنتان بلوك رائع بغاية الأناقة، وعلقت نور على المنشور بالقول: "يوم ميلاد سعيد أيتها الروح الجميلة".

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