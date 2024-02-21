شكرا لقرائتكم خبر عن فريق مسلسل "الحشاشين" يقترب من انتهاء العمل تمهيدًا لعرضه فى رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى صناع مسلسل "الحشاشين" بطولة النجم كريم عبد العزيز، المقرر عرضه في رمضان المقبل من تصوير ما يقرب من 90% من أحداث المسلسل المنتظر، والذى يعد من أضخم إنتاجات الأعمال التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الموسم الرمضانى، حيث من المقرر أن ينتهى تصوير العمل الأيام المقبلة، ويدخل مخرج العمل بيتر ميمى غرف المونتاج والمكساج للانتها من التفاصيل الأخيرة تمهيداً لعرضه.

"الحشاشين" ليسوا أشخاصًا يتعاطون المخدرات، وإنما تُرجمت هذه الكلمة فى اللغات الأوروبية بأكثر من معنى اتفقت جميعها فى مضمون واحد هو: القتل خِلسةً أو غدرًا، أو بمعنى القاتل المحترف المأجور، إذ اشتهرت فرقة الحشاشين فى ذلك العصر بالقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير فى نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.

مسلسل "الحشاشين" بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، أحمد عيد، سامي الشيخ، إسلام جمال، ميرنا نور الدين، سوزان نجم الدين، عمر الشناوى، نور إيهاب، سارة الشامى، أحمد غزي، كريم سرور، أحمد عبد الوهاب، إبراهيم كمال، بسنت أبو باشا، ياسر علي ماهر، محمد رضوان، محمد سليمان، محمد نجاتي، يوسف حشيش، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى.