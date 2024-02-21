رمضان 2024.. محمد ثروت يبتعد عن الكوميديا للمرة الثانية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يتعاون الفنان محمد ثروت، مع روجينا في رمضان 2024، من خلال مسلسل “سر إلهي”، حيث يطل على الجمهور بشخصية جديدة تمامًا، بعيدًا عن المعتاد، إذ أنها لا تنتمي للون الكوميدي الذي طالما واشتهر به بين جمهوره، واكتسب شعبيته من خلال هذا اللون الفني.

ويُجسد محمد ثروت، في مسلسل “سر إلهي” دور زوج “نصرة” والتي تُجسد شخصيتها روجينا، حيث تتعرض لظلم وغدر خلال الأحداث، وتجد نفسها داخل السجن، بعد اتهامها بقتل رجل عجوز داخل دور المسنين التي تعمل فيها، إلى أن تخرج من الحبس وتقرر الانتقام، وخلال ذلك يحاول زوجها الدخول في مواجهات وصراعات بهدف إظهار دليل براءة زوجته، وذلك حسبما كشف البرومو الدعائي للعمل، حيث ظهر في مشهد ويقول لها: “مش هسيبك يا نصرة”.

محمد ثروت، روج لشخصيته في المسلسل، حيث نشر بوستر شخصيته عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”، وعلق عليها بقوله: “الحمد لله دائمًا وأبدًا.. انتظروني في رمضان في مسلسل سر إلهي مع النجمة روچينا.. وأوعدكم تشوفوا شخصية فوق العظمة بشوية”.

مسلسل “سر إلهي” بطولة روجينا، أحمد مجدي، مي سليم، رشا مهدي، محمد ثروت، نهى عابدين، رنا رئيس محمود الحديني، صلاح عبد الله، أحمد بدير، ميمي جمال، أحمد سلامة، محسن منصور، مراد مكرم، محمود حجازي، مريم أشرف زكي، يوسف الأسدي والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج شركة كودكس.

تجربة محمد ثروت في “سر إلهي”، ليست الأولى التي يبتعد فيها عن الكوميديا، فقد سبق وشارك في مسلسل “بين السما والأرض”، وقدّم شخصية درامية مليئة بمنعطفات وتحولات نفسية كثيرة، ليجذب الأنظار له طوال فترة عرض المسلسل في رمضان 2021، والعمل من بطولة هاني سلامة، درة، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد بدير، محمد لطفي، ندى موسى، يسرا اللوزي، محمود البزاوي وآخرين، والعمل مأخوذ من قصة للأديب الراحل نجيب محفوظ، وسيناريو وحوار إسلام حافظ، وإخراج ماندو العدل.

ويتناول المسلسل، حكاية تعطل المصعد الكهربائي لأحد العقارات في مدينة القاهرة، وبداخله مجموعة من الأشخاص، الذين يتقابلون ﻷول مرة، تقع بينهم مفارقات حيث لكل شخص قصة وحكاية مختلفة.

في سياق آخر، يتعاون الفنان محمد ثروت مع محمد إمام، في رمضان 2024، من خلال مسلسل “كوبرا” المكون من 15 حلقة أيضًا، ويتواجد معهما عددًا كبيرًا من الفنانين، أبرزهم مجدي كامل، وأحمد فتحي، ومنة فضالي، ومحسن منصور، ومحمود عبد المغني وآخرين، والعمل من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج أحمد شفيق.