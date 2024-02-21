لم يتم استبعاده بسبب دعمه لـ غزة.. مخرج Superman Legacy يكذّب تصريحات باسم يوسف

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كذّب جيمس غن مخرج فيلم “سوبرمان ليغاسي” Superman Legacy أنباء استبعاد الكوميدي باسم يوسف، عقب دعم الأخير الفلسطينيين في وجه الإسرائيليين، لا سيما في مقابلتيه مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان.

وأعاد غن مشاركة تقرير لموقع “آي جي إن” الأميركي، نقل عن مصدر تابع لجهة الإنتاج، أنّ المخرج أجرى محادثات بالفعل مع يوسف، لكن دوره تمّ شطبه من النص في وقت لاحق، وتحديداً في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، أي قبل تصريحات الإعلامي المصري عن حرب غزّة.

وعلّق غن على التقرير بقوله: “هذا دقيق”.

وكان يوسف أعلن أخيراً أنّ دوره في الفيلم الذي كان من المقرّر تصويره في أستوديوهات “دي سي” التابعة لشركة “وارنر برازرز”، لم يعد موجوداً، بعد دفاع عن فلسطين خلال حلوله ضيف مورغان Uncensored “غير خاضع للرقابة”.

وقال يوسف: “الحديث علناً عن تصرفات إدارة نتنياهو في غزة لا يأتي من دون ثمن”.

ولفت إلى تزامن خسارته الدور مع طرد فنانين آخرين من أعمال في هوليوود بسبب مواقفهم المناصرة لفلسطين.

وتابع: “شعرت بالمرارة بعض الشيء بشأن فقدان الدور، وكنت حزيناً جداً”.