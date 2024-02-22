فيديو: مروج الرحيلي تحتفل بيوم التأسيس بإطلالة تراثية رائعة في الصحراء

وثّقت خبيرة التجميل السعودية الشهيرة، مروج الرحيلي، احتفالها بيوم التأسيس بمقطع فيديو مميز.

في الفيديو، ظهرت مروج الرحيلي وهي ترتدي الزي التراثي الجميل، وكانت تستمتع بالاحتفال داخل خيمة في الصحراء. ولافتة للنظر، كانت تحمل صقرًا على يدها، مضيفة لمسة تقليدية وفخامة للمشهد. وتضمنت لقطات الفيديو أيضًا مروج الرحيلي وهي تمتطي الحصان بثقة وجرأة. وفي تعليقها، قالت: “من يوم بدينا وقوتنا بين أيدينا.. أحلامنا كانت دائمًا حرة.. وجت بقلوبنا عرفناها وبعد ثلاثة قرون شافت البعيد ولسه ما انتهينا”.

احتفال مروج الرحيلي بيوم التأسيس يعكس ارتباطها العميق بالتراث والثقافة السعودية، حيث تسعى دائمًا للحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيزها من خلال إطلالاتها الفريدة. وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الفيديو، حيث أشادوا بإطلالة مروج الرحيلي التراثية الرائعة وروح الاحتفال الجميلة التي نقلتها في الصحراء.

مروج الرحيلي، التي تعد واحدة من أبرز الشخصيات في مجال التجميل في المملكة، تتميز بحضورها القوي وإلهامها للنساء للاحتفاء بالتراث والجمال السعودي بكل أشكاله.