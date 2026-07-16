ذيب السعودية تفتتح فرعين جديدين بمحافظة محايل عسير ومدينة أبها ضمن استراتيجية التوسع

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة المراكز العربية (سينومي سنترز) عن توقيع شركة المشروع المطورة لمشروع "ويستفيلد الرياض" اتفاقية الشروط التجارية مع بنك الرياض، واستكملت الإقفال المالي لتسهيل تمويل مرابحة، بعد زيادة حجمه، وذلك لتمويل استكمال تنفيذ المشروع.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الخميس، تمت زيادة قيمة التسهيلات التمويلية الحالية الخاصة بالمشروع من مليار ريال إلى 2.7 مليار ريال، وذلك من خلال إضافة 1.7 مليار ريال إلى التسهيلات القائمة.

وتتضمن اتفاقية التمويل خيارًا لزيادة قيمة التسهيلات بما يصل إلى 200 مليون ريال إضافية، مما يرفع إجمالي قيمة التسهيلات المحتملة إلى 2.9 مليار ريال.

وتبلغ مدة التسهيل التمويلي 9.5 سنوات، تشمل فترة سماح لمدة سنتين، تليها فترة سداد مجدولة مدتها 7.5 سنوات، وذلك اعتبارًا من تاريخ الإقفال المالي، كما يتضمن التسهيل فترة سماح لسداد أصل التمويل تغطي فترة استكمال أعمال الإنشاء ومرحلة التشغيل التدريجي للمشروع.

وتهدف التسهيلات لتمويل التكاليف المتبقية لاستكمال تنفيذ المشروع، بما في ذلك التكاليف المتعلقة بإنشاء صالة كبار الشخصيات (VIP Lounge) وجناح مخصص لمتاجر التجزئة الفاخرة ضمن مرحلة لاحقة من المشروع، إضافةً إلى تمويل دعم أعمال تجهيز وحدات المستأجرين.

وتم ضمان التمويل من خلال حزمة الضمانات المعتادة لتمويل المشاريع العقارية، والتي تشمل الرهن العقاري على الأصل ، رهن الحسابات والتنازل عن الحقوق المرتبطة بعقود الإيجار، بالإضافة إلى قيام شركة سينومي سنترز برهن وحداتها في الصندوق لصالح وكيل الضمان، وذلك بصفتها المالك الوحيد لوحدات الصندوق الذي تم تأسيس شركة المشروع من خلاله.

كما تم تعزيز التسهيل التمويلي بضمانات شخصية مقدمة من فواز الحكير، سلمان الحكير، وعبد المجيد الحكير، كلٌ بصفته الشخصية، إلى جانب ضمانات مؤسسية مقدمة من شركة لينكس للمقاولات (شركة مساهمة مقفلة) وشركة فاس العقارية المحدودة، وهما شركتان مملوكتان بالكامل للأشخاص الثلاثة.

ويُعد الأشخاص الثلاثة من المساهمين الكبار لشركة سينومي سنترز، وتعكس الضمانات المقدمة منهم استمرار التزامهم الشخصي وثقتهم في استراتيجية نمو الشركة، وفي التنفيذ الناجح لمشروع "ويستفيلد الرياض".

وتم تأسيس شركة المشروع ضمن صندوق الرياض للتطوير العقاري، وهو صندوق استثمار عقاري خاص مغلق، تديره شركة الرياض المالية بصفتها مديراً للصندوق، فيما تُعد سينومي سنترز المالك الوحيد لوحدات الصندوق.

وسيكون ويستفيلد الرياض الوجهة الرائدة في المملكة لقطاع التجزئة ونمط الحياة، ومعلمًا بارزًا في قلب التوسع العمراني الجديد للعاصمة.

يمتد المشروع على مساحة 220 ألف متر مربع من المساحة التأجيرية الإجمالية، ومن المتوقع أن يستقطب 24 مليون زائر سنويًا، وأن يحقق أكثر من 5 مليارات ريال سعودي من الإنفاق السنوي في قطاع التجزئة بعد استقرار العمليات.

ويتقدم تنفيذ المشروع بوتيرة متسارعة، حيث تجاوزت نسبة التأجير المسبق 92% بناءً على الشروط الرئيسية المتفق عليها، وخطابات النوايا الموقعة، والعقود المنفذة.

ويضم ويستفيلد الرياض أكبر سقف زجاجي في الشرق الأوسط بمساحة 38 ألف متر مربع، وارتفاعات داخلية تصل إلى 27 مترًا، وممرات بعرض 30 مترًا، كما سيضم منطقة فاخرة بمساحة 30 ألف متر مربع تستضيف أكثر من 90 علامة تجارية، إلى جانب أكثر من 300 متجر، وأكثر من 70 متجرًا رئيسيًا، وأكثر من 30 علامة تدخل السوق السعودي لأول مرة.

ويضم المشروع 4 مناطق طعام مميزة، ومدينة ألعاب للأطفال، وأول مركز رياضي ترفيهي في المملكة، وأول متحف رقمي، بما يخلق منظومة متكاملة لنمط الحياة، تكملها أول استوديو بث إعلامي داخل مركز تجاري، وسوبرماركت فاخر، ونادٍ رياضي راقٍ، وعيادة تجميل، ومساحات عمل مشتركة.

وبصفته أول مركز تجاري في الرياض حاصلًا على شهادة LEED Gold، يقود ويستفيلد الرياض مفهوم الاستدامة والتميز في الخدمة من فئة الخمس نجوم، واضعًا معيارًا جديدًا لوجهات التجزئة والتجارب الترفيهية في المملكة.

ويُعد كلٌ من فواز الحكير (رئيس مجلس الإدارة)، وسلمان الحكير (نائب رئيس مجلس الإدارة)، وعبد المجيد الحكير من المساهمين الكبار لشركة سينومي سنترز، كما أن شركتي لينكس للمقاولات وشركة فاس العقارية، المملوكتين بالكامل لهم، تقدمان الضمانات الخاصة بالتسهيل التمويلي، وعليه، تُعد الجهات الضامنة أطرافًا ذوي علاقة في الاتفاقية.