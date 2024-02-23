هيفا وهبي تستعرض جمالها في أحدث إطلالة لها .. أمام أحد فنادق باريس - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي فيديو عبر حسابها الرسمي، تظهر في خلال جولتها في فرنسا وهي ترتدي فستاناً أبيض، وكاب فرو بنفس اللون ظهرت وهي تتمشي في شوارع باريس، وهي خارجة من أحد الفنادق، ولاقى الفيديو إعجاب المتابعين وتفاعل معها بتعليقات مشيدة بإطلاتها الخلابة .



وكانت هيفا أبهرت الجمهور بإطلالتها على المسرح في حفلها، وغنت مجموعة من أغنياتها، من بينها أحدث أعمالها "وصلتلها"، التي حققت نجاحاً كبيراً، التي تفاعل مع الجمهور بشكل كبير والتي تواصل حصد الأرقام وتصدر المنصات الموسيقية.

أغنية "وصلتلها" من كلمات محمود عبدالله، ألحان الراحل محمد النادي، توزيع موسيقي نور، وميكس وماستر سليمان دميان.

وقد تخطت هيفا الـ 10مليون مشاهدة، بفيديو كليب أغنيتها "وصلتلها"، بعد أسبوعين تقريباً من طرحه على قناتها الخاصة على يوتيوب، وهو من إخراج إيلي فهد.